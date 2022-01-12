أسامة ابو السعود

اكتسحت قائمة «المتكاملة» انتخابات نقابة العاملين بالشركة ‫البترولية المتكاملة «كيبيك» حيث حصلت على 354 صوتا «التزام» مقابل 226 صوتا لقائمة التطوير المنافسة لها، وبلغ مجموع اصوات الالتزام 580.



وبلغت اعداد الاصوات المتفرقة 150 صوتا والأصوات الباطلة 6 اصوات، فيما بلغ اجمالي من ادلوا بأصواتهم 736 ناخبا.



وتوجه مساعد الشريد رئيس النقابة السابق وعضو قائمة المتكاملة الفائزة في الانتخابات بالشكر الجزيل لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة العاملين بالشركة ‫البترولية المتكاملة ولكل من ساند القائمة ومنحها تلك الثقة الغالية، داعيا الله ان يعينهم على حمل الأمانه وان يكونوا عند حسن ظن الجميع.

وقال الشريد: كان شعارنا في الحملة الانتخابية ‏«منكم انطلقنا وبكم نستمر» وان شاء الله نستمر في العطاء والتميز لصالح اخواننا عمال الشركة وسنعمل بكل جهد لتحقيق المزيد من حقوقهم ومكتسباتهم العادلة.