أسامة ابو السعود
اكتسحت قائمة «المتكاملة» انتخابات نقابة العاملين بالشركة البترولية المتكاملة «كيبيك» حيث حصلت على 354 صوتا «التزام» مقابل 226 صوتا لقائمة التطوير المنافسة لها، وبلغ مجموع اصوات الالتزام 580.
وبلغت اعداد الاصوات المتفرقة 150 صوتا والأصوات الباطلة 6 اصوات، فيما بلغ اجمالي من ادلوا بأصواتهم 736 ناخبا.
وتوجه مساعد الشريد رئيس النقابة السابق وعضو قائمة المتكاملة الفائزة في الانتخابات بالشكر الجزيل لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة العاملين بالشركة البترولية المتكاملة ولكل من ساند القائمة ومنحها تلك الثقة الغالية، داعيا الله ان يعينهم على حمل الأمانه وان يكونوا عند حسن ظن الجميع.
وقال الشريد: كان شعارنا في الحملة الانتخابية «منكم انطلقنا وبكم نستمر» وان شاء الله نستمر في العطاء والتميز لصالح اخواننا عمال الشركة وسنعمل بكل جهد لتحقيق المزيد من حقوقهم ومكتسباتهم العادلة.