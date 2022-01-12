بادرت الجهات الحكومية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرر مجلس الوزراء بتحديد نسبة العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50% اعتبارا من اليوم الأربعاء، حيث قامت كل جهة بإصدار تعميمات إدارية إلى موظفيها تتضمن اشتراطات الدوام فيها والفئات المسموح لها بالحضور، وكيفية تقسيم الدوام بين الموظفين، إضافة إلى تحديد الفئات المستثناة من الحضور نهائيا سواء بسبب السن أو أصحاب الأمراض والحالات الخاصة.



كما تضمنت تعميمات الجهات الحكومية آلية استقبال المعاملات سواء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو آلية مراجعتها حضوريا، في خطوات تستهدف الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 ومتحوراته، لاسيما بعد ارتفاع أعداد الإصابات في الآونة الأخيرة.



وشددت كل الجهات على ضرورة مواصلة التقيد بالاشتراطات الصحية والوقائية التي قررتها السلطات الصحية المختصة، سواء للموظفين أو للمراجعين، كما أشارت إلى إلغاء البصمة وتحديد طريقة إثبات الحضور والانصراف إما بالتوقيع في دفتر خاص أو من خلال التطبيقات الذكية والنظم الآلية.



وكان من أبرز ما أكدت عليه بعض الجهات في قراراتها الإدارية أن تنفيذ عملية المداورة والتدوير أو الإعفاءات من الدوام للموظفين في هذه الفترة لا يترتب عليه أي مساس بالحقوق الوظيفية والمالية للموظف، حيث ستعامل هذه الأيام كمدة مزاولة فعلية والتي يترتب عليها صرف مكافأة الأعمال الممتازة أو تقييم الأداء تقييما فعليا أو حساب مدد الخبرة العملية لشغل الوظائف أو رفع المستويات الوظيفية، كما أشارت إلى أنه لا يترتب على تطبيق أنظمة الدوام المرنة مساس بقواعد وأحكام وأنظمة العاملين بنظام النوبة.



وذكرت أنه سيتم إلغاء العمل بأنظمة وآلية الدوام الاستثنائية الواردة في هذه الفترة، بانتهاء الغرض الذي أقرت من أجله.

المنفوحي: دوامات العاملين بـ «البلدية» من 9 صباحاً إلى 1 ظهراً

بداح العنزي

\م. أحمد المنفوحي

أصدر مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي تعميما يقضي بالالتزام في جميع القطاعات والوحدات الإدارية بقرار مجلس الوزراء وتعاميم ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من اليوم الأربعاء 12 يناير. وجاء في التعميم:

1 ـ تحديد نسبة العاملين على أن تكون بحدود (50%) من إجمالي عدد العاملين في الوحدة الإدارية.

2 ـ مواعيد الدوام الرسمي تبدأ من الساعة (التاسعة صباحا) حتى الساعة (الواحدة ظهرا) مع مراعاة تنفيذ عملية التدوير للعاملين بنظام الدوام الصباحي والنوبات وتحدد ساعات العمل للمراجعين من الساعة (التاسعة والنصف صباحا) حتى الساعة (الثانية عشرة والنصف ظهرا).

3 ـ وقف العمل بنظام البصمة على أن يتم إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع على كشوف الحضور والانصراف لكافة المستويات الوظيفية ويتم إعداد الكشوف من قبل الوحدة الإدارية وإرسال نسخة بشكل دوري الى إدارة شؤون الموظفين معتمدة من المسؤول المباشر والتالي.

4 ـ حالات الإعفاء من الدوام وفق تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (13 لسنة 2020) عدا حالة من بلغ سن (55) عاما.

ويكون الإعفاء للحالات التالية (الموظف المعاق ـ الموظفة الحامل ـ الموظفة المستحقة تخفيض في ساعات العمل بسبب الرضاعة ـ الموظف الذي تتوافر فيه شروط تخفيض ساعات العمل بسبب مرضه أو رعاية معاق ـ الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة أو الخطيرة (السكر ـ الضغط ـ أمراض الصدر ـ الربو ـ القلب ـ الفشل الكلوي ـ السرطان...إلخ) وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة وتقديم ما يدل على ذلك لجهة عمله على ان تكون معتمدة من الجهات الرسمية واخطار شؤون الموظفين بذلك.

5 ـ التزام الوحدات الادارية بإعداد جداول بأسماء الموظفين (العاملين بنظام العمل عن بعد ـ العاملين بنظام التدوير أسبوعيا وتحديد أسماء العاملين لكل أسبوع ـ العاملين طوال ايام الاسبوع ـ اسماء الموظفين الذين تقرر اعفاؤهم من الدوام).

6 ـ الاستمرار في استخدام المنصات الالكترونية في تحديد مواعيد مراجعة المواطنين والمقيمين للبلدية واتمام اجراءات انجاز المعاملات بالتراسل الالكتروني وذلك وفق طبيعة عمل الوحدات التنظيمية.

7 ـ الامتثال للارشادات والاشتراطات الصحية الوقائية والاحترازية بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات طوال فترة العمل ومتطلبات السلامة العامة والاشتراطات الصحية الوقائية.

ومتابعة ذلك تقع على المسؤول المباشر والتالي في تنفيذ ما سبق مع التقيد به وتعتبر مخالفة الموظف للواجبات والمحظورات امرا يستوجب مساءلته وفق المادة (55) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية واحالته للادارة القانونية ومن ثم توقيع العقوبات التأديبية بمراعاة تدرجها الوارد بالمادة (60) من ذات المرسوم اعمالا لتعميم ديوان الخدمة المدنية (1) لسنة 2021.



اعتماد جدول المداورة بنسبة 50% وإعفاء الحالات المقررة من الحضور

«الشؤون»: وقف العمل بنظام البصمة والالتزام بنسب الدوام



بشرى شعبان





عبدالعزيز شعيب

أصـــدر وكـيـــل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب تعميما إداريا يتعلق بدوام موظفي الوزارة حدد فيه تخفيض نسبة الحضور إلى 50% وتطرق إلى الاستثناءات جاء كما يلي: أولا: ألا تتجاوز نسبة العاملين في مقر العمل الواحد 50% وفي حالة حاجة أي من الوحدات التنظيمية إلى الزيادة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل، تتم مخاطبة إدارة الشؤون الإدارية بمبررات ذلك للتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.



ثانيا: استمرار حالات الإعفاء من الدوام وفقا لما كان مقررا بالتعميم الإداري للوزارة رقم (997/أ) لسنة 2020 عدا حالة من بلغ سن (55) عاما فيستمرون في العمل، مع استمرار العمل بأنظمة النوبة المعمول بها دون تغيير.



ثالثا: يبدأ الدوام الرسمي في العمل بالوزارة من الساعة التاسعة صباحا وينتهي الساعة الواحدة ظهرا خلال أيام الأسبوع (من الأحد إلى الخميس) وفقا ما كان متبعا في السابق بتعميم الوزارة المشار إليه بالبند (ثانيا).



رابعا: وقف العمل بنظام البصمة، على أن يتم إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع على كشوف للحضور والانصراف تعدها كل وحدة تنظيمية بالوزارة وترسلها لإدارة الشؤون الإدارية في موعد غايته 3 أيام عمل من صدور هذا التعميم.



خامسا: يراعى في جميع الأحوال مواصلة التقيد بالاشتراطات الصحية والوقائية التي تقررها السلطات الصحية المختصة، ويعمل بهذا التعميم من اليوم.



العمل بكامل طاقته في دور الإيواء وحصر الزيارات على الدرجة الأولى



كشف الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي في خاص تصريح لـ «الأنباء» عن أن الخدمات في قطاع الرعاية تقدم كاملة ولم تتوقف يوما ومنهم حتى إجازة لم يطلع، هناك تشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية، وفتحت بعض الزيارات وفقا للاشتراطات الصحية ومازالت وتم تعميم على زيادة الحرص في تطبيق الإجراءات الصحية التي هي بالأساس مطبقة وحصر الزيارات للنزلاء بالدرجة الأولى الأب والأم ووفقا بمواعيد مسبقة وفي عدد محدد ووقت محددة، وذلك حرصا على سلامة النزلاء.



وردا على سؤال على إعادة إقامة العمالة داخل المجمع، أوضح السبيعي أنه في الوقت الحالي الأمر غير مطروح إلا في حال حصول تطور ما، وحتى الآن لا قرار ولا توجه بالعودة إلى القرارات السابقة بمنع دخول وخروج العمالة من مجمع دور الرعاية، وفيما يخص الشق الإداري تم اعتماد جدول المداورة بالدوام بنسبة 50% وإعفاء الحالات التي تم إعفاؤها من الدوام بموجب قرار مجلس الوزراء.



دوام «التربية» من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً



عبدالعزيز الفضلي





د. علي اليعقوب

أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب قرارا حدد فيه دوام موظفيها من 8 صباحا وحتى الواحدة ظهرا وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء مع الالتزام بتعليمات وقرارات مجلس الوزراء على أن تكون نسبة دوام العاملين 50% وفيما يلي ما جاء في القرار:



٭ تحدد نسبة عدد العاملين في مقار العمل في الوزارة بما لا يتجاوز (50%) من قوة العمل وتتولى كل جهة تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل، وفي حالة الحاجة الى الزيادة تتم مخاطبة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بزيادة النسبة والمبررات للتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.



٭ يقتصر عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد.



٭ تكليف قطاعات وإدارات الوزارة بتحديد نسبة العاملين بما لا يتجاوز 50% من اجمالي عدد الموظفين داخل كل وحدة تنظيمية في المبنى الواحد مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية والتقيد بالضوابط التالية:



1 - أن يكون دوام الموظفين بالتناوب فيما بينهم بنظام التدوير.



2 - استمرار حالات الإعفاء من الدوام وفقا لما كان مقررا بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 2020.



3 - وقف العمل بنظام البصمة، على ان يتم اثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع على كشوف للحضور والانصراف تعدها مركز العمل على ان ترسل كشوف الحضور والانصراف الى قسم الاجازات والدوام بديوان عام الوزارة وإدارة الشؤون الإدارية والفنية بالمناطق التعليمية.



4 - أن تكون فترة الدوام الرسمي خلال أيام العمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.



5 - إعداد جداول بأسماء الموظفين موزعين على فئات.



6 - اعداد جداول بأسماء الموظفين الذين تقرر إعفاؤهم من الدوام وفقا للفئات الواردة في البند رقم 2.



7 - إبلاغ المكلفين بالعمل، وكذلك من تقرر إعفاؤهم من العمل حسب الجداول التي تعدها مراكز العمل، وذلك باستخدام كل وسائل الاتصال الممكنة عن طريق مركز العمل.



«الإعاقة»: لا تعويضات مالية إضافية على حضور أي موظف



بشرى شعبان





م. أنور الأنصاري

أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف م.أنور الأنصاري تعميما بشأن الدوام والاشتراطات الصحية بكل قطاعات الهيئة تضمن أن العمل داخل مقرات العمل سيحدده كل مدير إدارة أو من في حكمه أسماء الموظفين وعددهم مع ضرورة تزويد إدارة الشؤون الإدارية بكشف في الغرض.

يكون حضور الموظفين للعمل في حدود 50% للعدد الإجمالي لموظفي المبنى ولا يدخل شاغلو الوظائف الإشرافية والقيادية في هذه النسبة، حيث يكون حضورهم وجوبيا ويوميا.



كما تضمن التعميم أنه يجوز ترفيع النسبة حسب طبيعة العمل بالمبنى ومراعاة لمقتضيات الصالح العام، بعد مراجعة ديوان الخدمة المدنية والسلطات الصحية المختصة وأخذ الموافقات اللازمة، على أن تكون النسبة في حدود النسب واشتراطاتها، كما يجوز إجراء عملية التدوير بين الموظفين أسبوعيا أو لمدة معينة - حسب الظروف - على أن يعقبها فترة راحة بالمدة نفسها ثم يتم استبدالهم، واستكمال تدوير باقي الموظفين حسبما تقتضيه طبيعة العمل، بالإضافة إلى أنه يجوز أن يكون عمل الموظفين بنظام الدوام الكامل (5 أيام عمل في الأسبوع دون تدوير)، وذلك حسبما يراه كل مدير إدارة أو من في حكمه مع ضرورة تزويد إدارة الشؤون الإدارية بكشف بالغرض.

يتولى جميع مديري الإدارات أو من في حكمهم، تزويد إدارة الشؤون الإدارية بكشوفات الحضور والانصراف موقعة من الموظفين ورؤسائهم المباشرين ومعتمدة من المديرين كل حسب اختصاصه على أن ترسل الكشوفات الأصلية بصفة أسبوعية.



وأشار التعميم إلى أنه لا يترتب على تنفيذ عمليات التدوير وأيام الراحة وحالات الإعفاء من الدوام وجميع أنظمة العمل الواردة بهذا القرار، صرف أي تعويضات مالية إضافية ويستمر صرف مرتب الموظف دون انتقاص أوزيادة.



كما لفت التعميم إلى أن أيام الراحة المترتبة على تنفيذ عملية التدوير أو الإعفاءات من الدوام، لا يترتب عليها مساس بالحقوق الوظيفية والمالية للموظف وتعامل هذه الأيام كمدة مزاولة فعلية المقرة لصرف مكافأة الأعمال الممتازة أولتقييم الأداء تقييما فعليا أوحساب مدد الخبرة العملية لشغل الوظائف أورفع المستويات الوظيفية.



لا يترتب على تطبيق أنظمة الدوام المرنة، مساس بقواعد وأحكام وأنظمة العاملين بنظام النوبة وفقا للقرار المنظم لذلك.



وانتهى التعميم بالإشارة إلى إلغاء العمل بأنظمة وآلية الدوام الاستثنائية الواردة في هذا القرار، بانتهاء الغرض الذي تقر من أجله وعندها يتم العودة الى نظام الدوام الرسمي المعتاد.



دوام موظفي «الأشغال» 4 ساعات



عاطف رمضان





م.وليد الغانم

أصدر وكيل وزارة الاشغال بالتكليف م.وليد الغانم تعميما إداريا بشأن تخفيض قوة العمل في الوزارة وتطبيق ساعات ومواعيد الدوام المرنة وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات «عن بُعد» ووقف العمل بنظام البصمة.



ووفقا للتعميم، الذي حصلت «الأنباء»على نسخة منه، فإن مواعيد الدوام الرسمي لجميع موظفي الوزارة اعتبارا من اليوم الأربعاء بواقع 4 ساعات يوميا من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ولا يسري ذلك على العاملين بنظام النوبة على ان تلتزم قطاعات وإدارات الوزارة بالحد الاقصى لعدد العاملين ولا يزيد عدد الموظفين في اليوم الواحد على 50% من إجمالي العاملين بالمبنى الواحد، ولا يسمح لغير المكلفين أو من تقرر اعفاؤهم بالدوام أو الحضور لمقر العمل.



وحسب المادة الثانية من القرار الاداري، يلتزم كل قطاع بإعداد جداول بأسماء الموظفين موزعين حسب الفئات المحددة.

٭ وقف العمل بنظام البصمة اعتبارا من اليوم لجميع موظفي الوزارة على أن يتم إثبات الحضور والانصراف عن طرق الكشوف واعتمادها من المسؤول المباشر للموظف ومدير الإدارة التابع له مع مسؤولية الرئيس المباشر للموظف عن تواجده بمقر العمل على أن تتم موافاة إدارة شؤون الموظفين بتلك الكشوف في نهاية كل أسبوع، ويسري هذا الوقف على الموظفين العاملين بنظام النوبات على أن تلتزم جهة العمل بموافاة إدارة شؤون الموظفين بكشوفات هذه الفئة نهاية كل شهر.





«القوى العاملة»: تقسيم الموظفين لمجموعتين وإلغاء البصمة



بشرى شعبان





إيمان الأنصاري

أعلنت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أن المدير العام للهيئة بالتكليف إيمان الأنصاري أصدرت تعميما إداريا بشأن الدوام في الهيئة حددت بموجبه وفقا لقرار مجلس الوزراء نسبة المتواجدين وساعات الدوام وحالات الإعفاء، مؤكدة التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية. وجاء في التعميم:



عدم تجاوز عدد الموظفين في جميع مقار العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة اعتبارا من اليوم نسبة (50%) من إجمالي عدد الموظفين بكافة الوحدات التنظيمية يوميا، على أن يتواجد شاغلو الوظائف الإشرافية طوال أيام العمل على مدار الأسبوع ضمن تلك النسبة.



يقسم باقي الموظفين بجميع الوحدات التنظيمية إلى مجموعتين (أ، ب) وتعد جداول بأسماء الموظفين المنتمين إلى كل مجموعة ويتم تكليفهم بالعمل بالنظام التدوير اليومي فيما بينهم بحيث يباشر الموظفون بكل مجموعة العمل بنظام يوم عمل يعقبه يوم في المنزل وذلك بالتناوب مع موظفي المجموعة الأخرى.. ويحق للمسؤول التنبيه على الموظفين بالحضور لمباشرة العمل خلال الأيام التي لم يكن مقررا تواجدهم فيها في حدود النسبة المقرر تواجدها بمقرات العمل وذلك وفقا لما يقدره المسؤول في ضوء مستجدات وظروف العمل.



تبدأ ساعات الدوام اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ويسمح للموظف بالتوقيع عند الحضور خلال (30) دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل، وتحتسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح وتنتهي ساعات الدوام في الساعة الواحدة ظهرا لجميع الموظفين.



«الكهرباء»: لا قرار حول استخدام «بصمة الوجه»



دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة استعدت للعودة الى العمل بنسبة 50% من الموظفين كحد اقصى بدءا من اليوم وذلك بإعداد الكشوفات الخاصة بالموظفين المعتمدين للدوام خلال الفترة المقبلة.

ولفتت المصادر الى انه تم الطلب من كل ادارة اعداد كشوف موظفيها ممن سيداومون خلال الفترة المقبلة بما لا يتعدى 50% مع الاخذ بعين الاعتبار من هم مستثنون من الدوامات لدواع صحية، حيث ستكون مواعيد الدوام ستكون من التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا دون استخدام بصمة الاصبع، مشيرة الى انه حتى الآن لم يتخذ القرار فيما يتعلق بالاستمرار بإثبات الحضور ببصمة الوجه التي فعلتها الوزارة مؤخرا أم سيتم الاكتفاء بالتوقيع على كشوف الحضور والانصراف.



وأكدت ان الوزارة لن تقوم باستقبال المراجعين دون حجز موعد مسبق على المنصات المعتمدة للوزارة ومنصة «متى»، لافتة الى أن خدمات الوزارة يمكن ان يتم طلبها الكترونيا دون الحاجة للتواجد فيها عبر موقع الوزارة وتطبيق «سهل» اذ تتوافر اكثر من 40 خدمة موزعة على المنصتين.





«الجامعة»: توثيق إنجازات العاملين بنظام العمل المعتمد



ثامر السليم



طبقت جامعة الكويت بدءا من اليوم الأربعاء نسبة الدوام الرسمي المعتمدة من قبل مجلس الوزراء بحضور نحو 50% من الموظفين مع تحديد ساعات الدوام، حيث باشر الموظفون أعمالهم اليوم الأربعاء من 9 ص حتى الواحدة ظهرا، وتخفيض قوة العمل في الجامعة وتطبيق أنظمة وساعات ومواعيد دوام مرنة وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات عن طريق الاتصال عن بعد.



وأشارت المصادر إلى أن أبرز القرارات التي أصدرتها الأمانة العامة بالجامعة للعاملين في الجامعة نصت على انه تحدد نسبة العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز (50%) من قوة العمل وتتولى كل جهة عمل تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل وظروف العمل وفي حال الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى قصر عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد.



ولفتت إلى انه ستتم عملية إدخال حركات الدخول والخروج والإعفاءات والتدوير للموظفين والعاملين عن بعد في شاشات الحضور والانصراف المخصصة بنظام الخدمة الذاتية من خلال ضباط الاتصال الذين يتم تحديدهم من قبل مراكز العمل وذلك بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية خلال أسبوع من تاريخه، مشيرة إلى انه على رؤساء مراكز العمل توثيق إنجازات الموظفين العاملين بنظام العمل عن بعد من خلال قياس إنتاجيتهم والتأكد من جودة ودقة مخرجات العمل وفقا لما تضمنه دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية.

وأشارت المصادر إلى ضرورة التأكيد على ضابط الاتصال القيام بالتنسيق مع رؤساء مراكز العمل بشأن إدخال حركات الحضور والانصراف للموظفين بالشاشات المخصصة لذلك بنظام الخدمة الذاتية في موعد أقصاه يوم (9) من الشهر التالي.



وذكرت أنه سيقع على عاتق الموظفين وضباط الاتصال ورؤساء مراكز العمل ضرورة التأكد من صحة إدخال حركات الحضور والانصراف بالشاشات المخصصة بنظام الخدمة الذاتية.



75% للوظائف الإدارية.. وإيقاف العمل بنظام البصمة



«الصحة»: دوام كامل للطواقم الطبية



حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله



أصدرت وزارة الصحة قرارا فيما يخص طبيعة عمل وزارة الصحة في الوقت الحالي، حيث يستمر الأطباء والصيادلة والممرضون والوظائف الهندسية ونظم المعلومات بكافة تخصصاتهم التابعون لوزارة الصحة في مباشرة عملهم في المستشفيات والمراكز الطبية والصحية والإدارات الفنية بنظام بنظام الدوام الرسمي المقرر حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وفق جداول مراكز عملهم المتبعة.

وجاء في القرار ان يتم استمرار عمل الوظائف الادارية في كافة مرافق الوزارة بنظام الدوام الرسمي على ألا تقل نسبة الحضور عن 75% من اجمالي القوى العاملة وذلك وفقا لجداول تحددها الجهات المعنية من الوكلاء المساعدين - مديري المناطق الصحية بالتنسيق مع المستشفيات ورؤساء الرعاية وذلك لضمان استمرار تقديم كافة الخدمات الصحية.

وأوقفت وزارة الصحة العمل بنظام البصمة على ان يتم اثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع على الكشوف المعدة لذلك مع الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية.