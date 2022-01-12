في حال تسليم الموقع لـ «السكنية» قبل نهاية فبراير المقبل يمكن إدراج المشروع ضمن ميزانية السنة المالية المقبلة



عادل الشنان



أكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «الأنباء» ان قطاع التخطيط والتصميم على أتم الاستعداد لمباشرة إجراءات المرحلة الأولى لتخطيط وتصميم مشروع جنوب القيروان الإسكاني في حال تسليم الموقع رسميا من البلدية، لافتا إلى ان الأمر يحتاج الى اجتماع قرابة 14 جهة حكومية لوضع الآلية الصحيحة لتفعيل المشروع قبل الموافقة على تسليمه.



وأفاد المصدر بأن التكهن بعدد الوحدات السكنية أو حصرها في 2200 قسيمة بمساحة 400م2 للواحدة منها أمر سابق لأوانه لأن العدد الفعلي للوحدات يتم تحديده بشكل دقيق بعد الانتهاء من تخطيط وتصميم المشروع وبيان مساحات المباني الخـدمـيـة ومـواقـع محولات الكهرباء ومسار شبكات الصرف الصحي وتجميع الأمطار والري وخطوط الكهرباء للضغط العالي والمتوسط، وما إلى ذلك مـن أمـور أسـاسـيـة للمشـروع بشـكـل عـام.



وتوقع المصدر انه في حال اتفاق الجهات الحكومية وتسليم الموقع للمؤسسة قبل نهاية فبراير المقبل قد يكون الوقت متاحا لإدراج المشروع ضمن ميزانية السنة المالية المقبلة لتنفيذه أو إناطة أمر تنفيذ أعمال البنى التحتية للمشروع الى وزارة الأشغال العامة أسوة بمشروع خيطان الجنوبي، مرجحا ان يفرض مجلس الوزراء عددا من القيود التي تضمن استفادة الأسر المستحقة للرعاية السكنية من موقع المشروع وعدم التلاعب والسعي للاستفادة والتكسب المادي من قبل البعض عبر رفع قيمة الأرض الرمزية وتحديد مدد زمنية للبدل الخارجي او البيع أسوة أيضا بمشروع خيطان الجنوبي.