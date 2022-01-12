أحمد مغربي



أصدرت مؤسسة البترول الكويتية تعميما بتنظيم العمل في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، حيث تم تخفيض قوة العمل بحيث لا يزيد عدد العاملين المتواجدين في مقر العمل في اليوم على 50% من العاملين في المبنى.



وجاء في التعميم الصادر عن الرئيس التنفيذي بالوكالة وفاء الزعابي والذي حصلت عليه «الأنباء» انه سيقتصر التواجد في المبنى الواحد على تأدية النشاط وأن يكون العمل بحد أدنى من العاملين اللازمين لتسيير الأمور من مقر العمل، مع امكانية تقسيم الموظفين الى مجموعات عمل بحسب العدد وطبيعة العمل، وتتناوب المجموعات في التواجد بمقر العمل والعمل عن بعد، ويلتزم العامل خلال هذه الفترة على النحو المطلوب سوء من مقر العمل او العمل عن بعد ويعتبر ذلك علما اعتياديا تستوجبه المصلحة العامة.



وأشار التعميم الى انه سيتم وقف تسجيل الحضور والانصراف بنظام البصمة ولكل شركة تحديد ساعات العمل المرنة حسب ظروف وحاجة العمل مع تحديد الآلية المناسبة لإثبات حضور وانصراف عامليها.



وجاء في التعميم أن الاجتماعات والمؤتمرات والدورات ستكون عن طريق الاتصال عن بُعد، وسيتم تطبيق حالات الإعفاء من الحضور لمقر العمل التي سبق تحديدها سابقا.