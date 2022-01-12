قال تورستن- مولر أوتفوش، الرئيس التنفيذي لشركة رولز- رويس موتور كارز خلال المؤتمر السنوي للإعلان عن النتائج العالمية لصانع الفخامة البريطاني، إن الشركة سجلت في العام 2021 أعلى مبيعات سنوية على الإطلاق في تاريخها الممتد على 117 عاما.



وسلمت الشركة 5586 سيارة لعملائها، ما يشكل زيادة بنسبة 49% على الفترة نفسها في العام 2020.

كما ازدادت المبيعات في كل الأسواق، أبرزها الصين والولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وغيرها الكثير من الأسواق حول العالم.



وتعليقا على هذه النتائج السنوية، قال أوتفوش: لقد كانت سنة تاريخية بامتياز لرولز-رويس موتور كارز.

ففي غضون 12 شهرا، سجلنا أعلى مستوى من المبيعات السنوية على الإطلاق، وأطلقنا أحدث إضافة إلى مجموعة بلاك بادج، وأذهلنا العالم بقدراتنا في مجال صناعة الكوتشبيلد كما قطعنا شوطا هائلا نحو مستقبل يعتمد السيارات الكهربائية بالكامل.



وأضاف أوتفوش أن كل طرازات رولز- رويس أداء فائق القوة، حيث شكلت سيارة جوست دعامة النمو الرئيسية حيث ارتفعت نسبة الطلب عليها بشكل كبير، لاسيما بعد إطلاق بلاك بادج جوست في أكتوبر 2021.

وقد أدى ذلك بالإضافة إلى الطلب المستمر على كالينان وعلى طراز القمة، فانتوم، إلى ضمان عدد هائل من الطلبات حتى الربع الثالث من العام 2022.

كما تمتع برنامج بروفينانس لسيارات رولز-رويس المستعملة المعتمدة بأداء قياسي في المبيعات خلال العام 2021.



وما زالت مهام تصميم السيارات حسب الطلب ضمن برنامج بيسبوك عند مستوياتها القياسية، حيث تم ابتكار طرازات فردية مذهلة مثل فانتوم أوريبي بالتعاون مع هيرميس، وفانتوم تيمبوس، ولاندسبيد بلاك بادج رايث وبلاك بادج داون.

كما أشارت الشركة إلى التزامها بقيادة حركة جديدة في مجال تصنيع هياكل السيارات العصرية مع قسم رولز- رويس كوتشبيلد الذي أصبح قسما ثابتا في محفظة العلامة، ومع إطلاق سيارة كوتشبيلد الاستثنائية «بوت تيل».



وتابع: أعلنت رولز- رويس خلال العام 2021 عن أول سيارة كهربائية بالكامل من تصنيعها تحت اسم سبيكتر، الوفاء بالوعد في إطلاق سيارة كهربائية بحلول الربع الرابع من العام 2023 في السوق قد بدأ فعلا، وانطلق معه أقسى بروتوكول اختبار أجري على سيارة رولز- رويس على الإطلاق.

ستغطي الرحلة مسافة 2.5 مليون كيلومتر في جميع أنحاء العالم، أي ما يقارب كمعدل أكثر من 400 سنة من استخدام سيارة رولز- رويس.



وعلى الرغم من انشغال العلامة بابتكار سياراتها الكهربائية بالكامل، تواصل رولز-رويس تلبية الطلب المتزايد على محفظتها الحالية من خلال عملية تصنيع مرنة وفريق متفان يضم أكثر من 2000 شخص يعمل في دار رولز- رويس في جودوود غرب ساسيكس وحول العالم. يعمل مصنع رولز- رويس في جودوود حاليا بقدرته القصوى تقريبا بنظام نوبتين لتلبية طلبات العملاء حول العالم.



كما تواصل رولز- رويس الاستثمار في مصنعها في جودوود استعدادا لبناء سياراتها الكهربائية.

كذلك الأمر بالنسبة للمواهب والقدرات المستقبلية لديها، حيث تم قبول عدد قياسي من المشاركين بلغ 37 متدربا ومتدربة لدخول برنامج التدريب في سبتمبر من العام الحالي.