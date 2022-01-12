قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد، انه بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي، فإن البنوك ستطبق قرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في البنوك المحلية إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال كما تراه مناسبا.



وأكد الماجد في بيان صحافي أن البنوك مستمرة في تقديم خدماتها لعملائها من خلال فروعها المنتشرة في أنحاء البلاد كافة، بالإضافة إلى ما تقدمه من خدماتها الإلكترونية بما فيها التحويلات المالية محليا فيما بين البنوك والتحويلات إلى الخارج، كما أن أجهزة السحب الآلي تعمل بكفاءة عالية، بالإضافة إلى استقبال استفسارات العملاء من خلال أرقام خدمة العملاء لدى البنوك.