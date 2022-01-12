أصيب عدد من الطلبة الفلسطينيين امس في مواجهات جرت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة وسط الضفة الغربية.



واندلعت المواجهات بين طلبة من جامعة «بيرزيت» وقوات الجيش قرب حاجز«بيت إيل» العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة عقب تظاهرة خرجت تنديدا باعتقال قوات إسرائيلية خمسة من زملائهم أمس الاول أمام مدخل الجامعة الشمالي.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن 5 طلبة فلسطينيين أصيبوا بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط خلال المواجهات، مشيرة إلى أن أحدهم أصيب بالرأس ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت جروحه بالمتوسطة.



وأوضح البيان أن طواقم الجمعية قدمت العلاج الميداني لعدد من الطلبة أصيبوا بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما لم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي على ذلك.



من جهة أخرى، جرفت آليات إسرائيلية امس أراضي زراعية واقتلعت عشرات أشتال الزيتون واللوزيات، وهدمت جدرانا استنادية وخزانا للمياه في بلدة بتير غرب بيت لحم، بحسب ما أفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية حسن بريجية.



وقال بريجية لوكالة أنباء «شينخوا» إن قوة من الجيش الإسرائيلي ترافقها آليات كبيرة اقتحمت المنطقة وشرعت بتجريف أراض زراعية تقدر مساحتها بنحو 40 دونما.



في سياق قريب، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن عشرات من المستوطنين «اقتحموا» صباح امس مقامات دينية إسلامية في بلدة عورتا جنوب شرق نابلس.



وقال دغلس إن المستوطنين اقتحموا البلدة بحماية قوات الجيش وأدوا طقوسا وصلوات دينية في مقامات دينية هي (مقام العزيز، ومقام المفضل والقبور).



من ناحية اخرى، قدمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية امس، رسالة احتجاج للحكومة الهولندية على قرارها وقف تمويل منظمة أهلية فلسطينية بتحريض إسرائيلي.



وجرى تسليم رسالة من المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى الحكومة الهولندية عبر ممثليتها في مدينة البيرة بالضفة الغربية، رفضا لقرارها بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني.



واعتبر تلك المنظمات خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام الممثلية الهولندية، أن القرار الهولندي يعبر عن «انحياز صريح» لإسرائيل، وطالبت بإلغائه.