بعد أسبوع من وقوع حريق كبير دمر أجزاء من برلمان جنوب أفريقيا، وجهت النيابة اتهامات أخرى بحق المشتبه به في الواقعة. وقالت النيابة، امس، عقب جلسة استماع أمام قاضي تحقيق، إن الرجل الذي ألقي القبض عليه أثناء الحريق في البرلمان صار متهما الآن بالإرهاب.



كما تم اتهام الرجل بدخول المبنى بشكل غير قانوني وإضرام النار فيه. وقد تم العثور على متفجرات بحوزته.



ومن المقرر أن يخضع المشتبه به المعتقل لتقييم حالته العقلية، وسوف يمثل أمام قاضي التحقيق مرة أخرى يوم 11 فبراير المقبل.



ووفقا لمحاميه، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه وهدد بالإضراب عن الطعام.



ودمر الحريق الذي استمر لساعات في مبنى برلمان جنوب أفريقيا، قاعة الجمعية الوطنية، كما ألحق أضرارا بالغة بأجزاء أخرى من المجمع. ولم يتم تحديد سبب الحريق بشكل كامل.



وأعلن مكتب النائب العام أن التحقيقات سوف تستمر، ولم يستبعد توجيه مزيد من التهم ضد المشتبه به.



ووفقا للتقديرات الأولية، يرجح أن تكون تكلفة إعادة بناء المبنى التاريخي كبيرة للغاية.