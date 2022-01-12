أعلنت الصفحة الرسمية لشبكة «نتفليكس» على موقع إنستغرام، عن عودة المسلسل الكوميدي الشهير «إميلي في باريس» في موسمين جديدين ثالث ورابع.



جاء هذا الكشف على الصفحة الرسمية للمسلسل على «إنستغرام»، على عودته في أجزاء جديدة، وذلك بمقطع فيديو قصير أرفقته الشبكة بتعليق: «قولوا صباح الخير لإميلي لمرة ثالثة ورابعة.. اميلي ستعود رسميا في موسمين إضافيين».



وتقاسمت بطلة العمل الممثلة الأميركية ليلي كولينز فرحتها بالخبر السعيد على صفحتها الخاصة على تطبيق «إنستغرام»، بتدوينة كتبت عليها: «استيقظت اليوم صباحا لأكشف لكم عن أخبار سعيدة، «إميلي في باريس»، سيعود في موسم ثالث، انتظروه... وموسم رابع!».



ويستمر «إميلي في باريس» بالشخصية الرئيسية به التي تجسدها ليلي كولينز، التي تقوم بدور مديرة تسويق طموحة من شيكاغو تبدأ في استكشاف الحياة في باريس بعدما حصلت على وظيفة أحلامها في العاصمة الفرنسية.