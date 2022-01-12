توفي الوريث الأميركي الثري روبرت دارست المحكوم أخيرا بالسجن مدى الحياة لقتله صديقته السابقة بعد مسار قضائي استمر سنوات، الاثنين في السجن عن 78 عاما، على ما أعلن أحد محاميه.



وتوفي المليونير الأميركي «لأسباب طبيعية مرتبطة بمشكلات طبية كثيرا لطالما نبه إليها المحكمة خلال السنتين الماضيتين»، وفق محاميه تشيب لويس.



وكانت محكمة في لوس أنجيليس دانت روبرت دارست في سبتمبر بتهمة قتل صديقته سوزان برمان برصاصة في الرأس داخل منزلها في بيفرلي هيلز سنة 2000.



وكانت برمان وهي ابنة أحد وجوه العصابات المنظمة الأميركية ومؤلفة روايات بوليسية، نصبت نفسها ناطقة باسم روبرت دارست عندما كان المشتبه به الرئيسي في فقدان زوجته كاثلين سنة 1982.



واعتبر الادعاء أنه قتل برمان خوفا من أن تتسبب بإدانته من خلال إجاباتها لعناصر شرطة نيويورك الذين كانوا يحققون في قضية الاختفاء هذه.



وقد اتهم رسميا بقتل زوجته في نيويورك في أكتوبر الفائت بعيد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة في كاليفورنيا.