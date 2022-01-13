دعاء خطاب



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بدأ العد التنازلي للسباق الرمضاني، وبدأ استعداد الفنانين له سواء بالتصوير أو قراءة النصوص والمفاضلة بينها أو حتى تحديد الموعد الأنسب لطرح أغان جديدة. «الأنباء» التقت عددا من نجوم الفن والإعلام والموسيقى على هامش إحدى الفعاليات الفنية في مصر، ورصدت لكم جديدهم واستعداداتهم للماراثون الرمضاني المقبل، فإلى التفاصيل في التقرير التالي:



الجسمي بالمصري



كشف الموزع والملحن أحمد إبراهيم عن تعاون جديد بينه وبين الفنان حسين الجسمي، في أغنية باللهجة المصرية، كما أكد أن عام 2022، سيكون هناك أكثر من مفاجأة، موضحا أنه مستمر في التعاون مع الفنان عمرو دياب، وأتمنى أن يكون هذا عملا مهما.



«نصيبي وقسمتك»



ومن جانبه قال الفنان حسام داغر: أعمل حاليا على تصوير الجزء الرابع من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، وهو عمل درامي من الأعمال المتصلة-المنفصلة، يتناول قصصا وقضايا مختلفة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و«آرت ميكرز» لأحمد عبدالعاطي، كما أقوم بالتحضير للجزء الثالث من مسلسل «اللعبة» مع الفنانين هشام ماجد، وشيكو، ومجموعة كبيرة من النجوم، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجميع في الجزء الثاني، كما نال إعجابهم في الجزء الأول.



المداح 2



أما الفنان خالد سرحان فكشف عن تصوير مشاهده في مسلسل «المداح 2» الذي يقدم بطولته النجم حمادة هلال، وينضم لهم في هذا الموسم دنيا عبدالعزيز وولاء الشريف، والعمل من تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد وتصدى لإخراجه أحمد سمير فرج، ومن المقرر طرحه في رمضان المقبل.



تجربة جديدة



بدورها، قالت فرح علي إنها بدأت بالفعل تجربة جديدة بعد عودتها إلى شاشة «أون تايم سبورت» مرة أخرى، مؤكدة أنها تقدم من خلال هذه التجربة برنامجا صباحيا باسم «صباح أون تايم»، معربة عن سعادتها بهذه التجربة المختلفة بالنسبة لها، كما أعربت أيضا عن سعادتها بردود الفعل بعد عودتها لشاشة «أون تايم سبورت» مرة أخرى، قائلة: إن شاء الله الفترة المقبلة المزيد من الأفكار الجديدة على شاشة قناة «أون تايم سبورت».



أغانٍ جديدة



وقال النجم «إيساف»: على مدار العامين الماضيين، كانت لدي طاقة فنية كبيرة، واستطعت أن أنجز بعض الأغاني، التي من المقرر طرحها ولكن بشكل تدريجي، خلال الفترة المقبلة، وأول أغنية جديدة لي سيتم طرحها بالتزامن مع «عيد الحب».