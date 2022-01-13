دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة سلمى المصري لـ«الأنباء» أنها سعيدة جدا بأن تكون محط ثقة المنتج فراس الجاجة والمخرج رشاد كوكش والكاتب زياد ساري لاختيارها بطلة مسلسل حوازيق «مزهرية غربة» مع ثلة من النجوم السوريين.



وعن مضمون دورها قالت لـ «الأنباء»: المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية مطعمة بقالب كوميدي «فسحة كوميدية» على الرغم من المعاناة التي عانتها أسرة أم مطيع من فقدانها أبسط متطلبات الحياة بعد ان كانت من الأسر السورية التي تتمتع بوضع مادي جيد نظرا لارتياد السياح الأجانب للوقوف على عراقة الحي وما يكتنزه من تاريخ درس بأرقى الجامعات العالمية والعربية، لكن الظروف التي مرت بها سورية من حرب دامت إحدى عشر سنة بالإضافة إلى جائحة كورونا، أدت إلى توقف الفندق عن العمل حالها حال الكثير من الأسر السورية العاطلة عن العمل نتيجة تلك الظروف، وأسرة أم مطيع تضررت اقتصاديا ولم تعد قادرة على تأمين أبسط المتطلبات اليومية الضرورية، من هنا قررت أم مطيع وعائلتها إعادة العمل بإحدى غرف الفندق على أن تؤجرها لزبائن جدد ينتمون إلى فئات اجتماعية أضعف.



وكشفت المصري عن ان عائلتها في المسلسل تتألف من أم مطيع الأرملة وشقيقها ضابط متقاعد، وابنها مطيع وهو موسيقي وابنتيها مطيعة المتزوجة من صهيب الموظف الطموح، ومرام تعمل مدرسة.



يذكر ان المخرج فراس الجاجة صاحب شركة (أفاميا) والكاتب زياد ساري والمخرج رشاد كوكش احتفوا بالفنانة سلمى المصري بموقع التصوير من خلال دعوة مجموعة كبيرة من الصحافيين والفنانين، من أبرزهم الكبير دريد لحام، أسامة الروماني، وفاء موصللي، إضافة إلى نجوم المسلسل أمل عرفة، وحسام تحسين بيك، وسلمى المصري، وفاتح سلمان والقائمة تطول.