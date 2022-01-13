عبدالحميد الخطيب



يستعد الفنان الشاب منصور البلوشي لدخول تجربة فنية جديدة من خلال المسرحية العائلية «ترامبولين»، من تأليف الكاتب عثمان الشطي وإخراج شملان هاني النصار، وفي تصريح لـ «الأنباء»، عبر منصور عن سعادته بالتواجد ضمن كوكبة متميزة من النجوم لتجسيد شخصيات هذا العمل العائلي الذي يحمل أبعادا اجتماعية، ويناقش قيماً إنسانية مهمة للصغار والكبار معاً، مشيرا الى أن قصة المسرحية تأخذنا الى «بلاد الترامبلين»، حيث يعيش الناس هناك عالما مثاليا، ويتباهى كل منهم بقفزاته أمام الآخرين، ونكتشف خلال الأحداث مفاجآت كثيرة، ستبهر الجمهور.



وتابع: يتم الإعداد للمسرحية بحرفية عالية من كافة النواحي، وسيستمتع كل من يحضرها بالأجواء الجميلة من غناء واستعراضات وأزياء ومكياج وإضاءة وموسيقى، وإبهار بمواصفات عالمية، موجها الشكر لجهة الإنتاج لتوفيرها كل الإمكانات للظهور في أفضل صورة من أجل إرضاء الجمهور الذي يبحث عن الفرجة الممتعة والقيمة الفنية في آن.



جدير بالذكر أن عروض مسرحية «ترامبولين» ستنطلق اعتبارا من 25 الجاري على مسرح الشامية، وهي تأليف الكاتب عثمان الشطي، وإخراج شملان هاني النصار، ويشارك منصور البلوشي في بطولتها مع عدد من النجوم، منهم: هبة الدري، فاطمة الطباخ، رهف العنزي، طلال باسم، ضاري الرشدان، عبدالله هيثم، شملان العميري، نواف الشرف، وآخرين، ويقوم بتصميم وتنفيذ الديكور للمسرحية: د.فاطمة القامس، الأزياء: حصة العباد، المكياج: عبدالعزيز الجريب، الإضاءة: عبدالله النصار، التوزيع الموسيقي: حمد العروج، الإشراف الموسيقي: صهيب العوضي، مخرج منفذ: عبدالله الهويدي وجاسم التميمي، مساعد مخرج: لولوة الحسينان، مصمم الاستعراض: حمود العميري.