قامت المبرة الإسلامية الخيرية بتوزيع المساعدات الشتوية على العمال المحتاجين داخل الكويت ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ مشروعها الموسمي دفئهم ، وقد اشتملت المساعدات على كسوة الشتاء .

وقال رئيس مجلس إدارة المبرة منصور اللوغاني: قام متطوعون من المبرة الإسلامية الخيرية بتوزيع المساعدات الشتوية على العمالة المحتاجة في عدد من مناطق دولة الكويت ، مع مراعاة الأخذ بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لسلامة الجميع، وقد اشتملت على كسوة الشتاء الضرورية لوقاية العمال والمحتاجين من البرد القارس وهي عبارة جاكيت وباكيت فيه قلافص وشراب وسكارف وغطاء للأذنين .

وأضاف: تستمر المبرة الخيرية الإسلامية في أداء دورها لرعاية الأسر المتعففة والعمال المحتاجين، وقوفاً إلى جوار إخواننا المقيمين معنا في هذا البلد الطيب ، موضحاً أن المبرة ترفع شعارها الدائم “خيرنا في ديرتنا”، وقد شاهدنا ولامسنا الفرحة والسرور لا يفارق وجوه المستفيدين من المشروع للمس حاجة إخواننا العمال إلى الكسوة الشتوية

وختم اللوغاني بتوجيه الشكر إلى أهل الخير لإسعاد إخوانهم وأخواتهم المحتاجين وإضفاء السعادة على قلوبهم، مستذكراً شعار المبرة الذي كان أهل الخير سبباً فيه وهو ( أسعَدُ الناس من أسعَدَ الناس ) .

ودعا اللوغاني المحسنين الكرام إلى استمرار دعم مشروع دفئهم لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشتمل على توفير البطاطين ووسائل التدفئة للأسر المتعففة ، وذلك بالتبرع عبر موقعها على الإنترنت khairkw.org ، راجياً من الله العلي القدير التوفيق والسداد والقبول، وأن يحفظ الكويت وأهلها وجميع بلاد المسلمين من البلاء والوباء وسيئ الأسقام.