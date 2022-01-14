ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، ان القوة الأمنية الكويتية المشكلة من عدة قطاعات بوزارة الداخلية غادرت صباح امس عبر المنفذ البري والمنفذ الجوي، متوجهة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في فعاليات التمرين التعبوي الخليجي المشترك (امن الخليج 3)، والذي سيقام خلال شهر يناير الجاري.



ويهدف التمرين إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني المشترك بين الدول الشقيقة المشاركة، وتعزيز العمل المستمر من أجل تطوير العمل الشرطي وقدرات العناصر الأمنية في التعامل مع الأزمات والطوارئ بروح الفريق الواحد.