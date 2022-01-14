عبدالله قنيص



في أولى جرائم القتل التي تسجل في العام الجديد 2022 أقدم عسكري في وزارة الداخلية على قتل شخص «بدون» خنقا في بر الجليعة وقال مصدر أمني ان ادارة بحث وتحري محافظة الأحمدي ستحيل الى النيابة العامة وكيل ضابط يعمل في قطاع المرور عقب الانتهاء من التحقيقات معه والوقوف على ملابسات وأسباب إقدامه على قتل شخص من غير محددي الجنسية خنقا داخل مخيم في منطقة الجليعة، فيما ذكر المتهم في التحقيقات الاولية انه اقدم على ارتكاب الجريمة بسبب مشادة وخلافات بينه وبين المجني عليه والذي تبين من خلال الاستعلام عنه انه خرج من السجن المركزي قبل اسابيع، حيث كان محكوما 15 عاما واطلق سراحه بالعفو بعد ان امضى 10 سنوات.



وكانت عمليات الداخلية ابلغت في ساعة متقدمة من صباح امس عن وجود جثة في مخيم ببر الجليعة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن الى موقع البلاغ حيث تبين ان المجني عليه من مواليد 1987 وعليه آثار خنق ودماء، وبعمل التحريات تبين ان المتهم في الواقعة عسكري في وزارة الداخلية برتبة وكيل ضابط حيث تم ضبطه واعترف بارتكاب الجريمة.