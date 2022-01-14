ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن بلاغا ورد الى غرفة العمليات فجر امس يفيد بوجود حالة غرق لامرأة بالقرب من شاطئ المارينا في منطقة السالمية، وعلى اثره تم توجيه زوارق مركز السالمية للإطفاء والانقاذ البحري والتي عثرت على فتاة كانت بحالة إغماء داخل البحر، وقد تم انقاذها والتوجه بها الى اليابسة وتسليمها للطوارئ الطبية، وهي بحالة صحية مستقرة مع فتح تحقيق لمعرفة أسباب الواقعة.



ذكرت ‏إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن إدارة الإطفاء والانقاذ البحري تعاملت مع عدة بلاغات فجر أمس الخميس بسبب حالة الضباب التي تمر بها البلاد، وقد أوضحت أن زوارق مركز الشويخ للإطفاء والإنقاذ البحري تعاملت مع أحد اليخوت الذي كان بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد ويحمل على متنه 3 أشخاص لم يستطيعوا العودة الى البر بسبب انعدام الرؤية اثر الضباب الكثيف، وقد تمت عملية اقتيادهم الى البر بسلام.



وفي حادث آخر توجه زورق من مركز الشعيبة للإطفاء والانقاذ البحري الى يخت يحمل على متنه شخصين كانا بحالة سليمة وتبين وجود عطل في محركاته، وقد قام رجال الإطفاء بتأمين وصول اليخت الى مرسى الكوت.



وتناشــد ادارة العــلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين بعدم الخروج لأي رحلات بحريـــة في الأجواء غير المستقـــرة والتي قد تتسبب في وقـــوع بعــض الحوادث، مع مراعاة متابعة الحالة الجوية قبل القيــام بالرحــلات وذلك لسلامــة الجميع.