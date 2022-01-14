أمير زكي ـ سعود عبدالعزيز



سجل قطاع الأمن الجنائي، والذي يرأسه اللواء محمد الشرهان، إنجازا جديدا ومستحقا وذلك بإغلاق قضية استهداف محل للذهب في منطقة الجهراء، مستغلين الضباب الكثيف الذي لف البلاد مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، ورغم محاولات الجناة التخفي بتغطية وجوههم وارتداء قفازات لعدم ترك آثار، الا أن رجال المباحث وفي أقل من 24 ساعة تمكنوا من ضبطهم والعثور على الذهب المسروق والذي يقدر بأكثر من 3 كيلوات من الذهب، ولم يكتف رجال المباحث بضبط الجناة والمسروقات وانما عثروا على المركبة التي استخدموها في الجريمة ونزعوا بها باب المحل لسرعة التنفيذ ومن ثم قاموا بحرقها.



يشار الى ان «الأنباء» نشرت تفاصيل الواقعة مساء أول من أمس على موقعها الالكتروني.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت فجر الأربعاء بلاغا عن قيام مجهولين بسرقة محل للذهب بعد اتلاف الباب الخارجي، واظهر مقطع مصور للجناة وهم يغطون وجوههم بأكياس بلاستيكية للتمويه ووضع الكمامات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع البلاغ وشرعوا في جمع الادلة، وتبين لرجال المباحث ان الجناة نفذوا الجريمة في غضون 3 دقائق بعد ان نزعوا الباب الخارجي باستخدام سيارة.



واضاف المصدر: على الفور، تم تشكيل فريق عمل استطاع وفي غضون ساعات تحديد هوية المتهمين ومن ثم ضبطهم جميعا وضبط الذهب المسروق.



وأردف المصدر: جرى اخضاع المتهمين للتحقيقات، حيث اقروا بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم، حيث اعدوا العدة لتنفيذ السرقة، وكانوا يتحينون الوقت المناسب وسرقوا مركبة استخدموها في نزع الباب الخارجي ومن ثم توجهوا بالسيارة الى بر الجهراء وقاموا بإحراقها.



واعترف المتهمــون ايضا بأنهـم أعـدوا خطة كانوا يعتقــدون انه مــن المستحيل الاستدلال عليهم، هذا وجار احالة المتهمين الى النيابة العامة واغلاق قضية سرقة محل ذهب الجهراء.