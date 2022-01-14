توقعت أرمينيا إقامة علاقات ديبلوماسية مع تركيا وفتح الحدود بين البلدين كنتيجة للحوار بينهما، فيما أعلنت شركة الطيران الأرمنية «فلاي ون أرمينيا» حصولها على إذن من انقرة لتسيير رحلات بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة «تاس» للأنباء.



وقال رئيس مجلس إدارة «فلاي ون أرمينيا» آرام أنانيان: «سيتم تسيير الرحلات بين يريفان واسطنبول»، مشيرا إلى انه من المقرر انطلاق الرحلة الأولى بتاريخ 2 فبراير المقبل.



ويلتقي السفير التركي السابق في واشنطن سردار كيليتش ونائب رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية روبن روبينيان في موسكو للمرة الأولى اليوم، بحسب ما أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لوكالة «فرانس برس».



ودخلت العلاقات التركية الأرمينية مرحلة جديدة تماما، وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد أعلن في وقت سابق عن تعيين تركيا وأرمينيا ممثلين خاصين لتطبيع العلاقات بين البلدين، وإقامة رحلات جوية بين البلدين.



وعينت أنقرة ويريفان المبعوثين في ديسمبر الفائت تمهيدا للتطبيع وإقامة علاقات ديبلوماسية بين البلدين.



وترفض تركيا الاعتراف بإبادة العام 1915 التي تعود إلى زمن الإمبراطورية العثمانية، وتتحدث عن «مجازر ارتكبها الطرفان».



لكن السلطات الأرمينية وافقت على وضع المسألة جانبا لإفساح المجال أمام تطبيع العلاقات.



من جهة أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إنه وضع خطة عمل وطنية للانضمام الى الاتحاد الاوروبي للفترة ما بين 2021 و2023.



وأضاف اردوغان في كلمته في اجتماع مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي في العاصمة أنقرة امس ان الخطة تتضمن استراتيجية الإصلاح القضائي وخطة عمل حقوق الانسان وخطة مكافحة العنف ضد المرأة والمصادقة على اتفاقية باريس لتغير المناخ.



وشدد على أن مسألة انضمام بلاده الى عضوية الاتحاد الاوروبي تبقى على رأس الأولويات الاستراتيجية.