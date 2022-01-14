أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين للانقلاب لمنعهم من الوصول إلى القصر الرئاسي في الخرطوم، فيما قتل ضابط شرطة برتبة عميد بعد طعنه من المحتجين، وذلك بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة.



وخرجت مسيرات احتجاجية جديدة أمس في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، تحت شعار «مليونية 13 يناير»، استجابة للدعوة التي اطلقتها قوى المعارضة وفي مقدمتها تجمع المهنيين السودانيين، للمطالبة بسلطة مدنية كاملة وتنحي العسكريين.



وذكر شهود عيان أن حشودا من المتظاهرين بمدينة أم درمان نظمت مسيرة احتجاجية في شارع الأربعين، وهو شارع حيوي بالمدينة ويمثل أقصر الطرق نحو جسر يربط بين مدينتي أم درمان والخرطوم.



وقتل ضابط شرطة برتبة عميد خلال التظاهرات، بينما هتف المتظاهرون «برهان وسخان جابوه الكيزان»، وهو تعبير مستخدم في السودان للإشارة الى الإسلاميين.



وأعلن المكتب الصحافي للشرطة في بيان رسمي نشره على صفحته على فيسبوك «يحتسب وزير الداخلية المكلف ومدير عام الشرطة عند الله تعالي عميد شرطة علي بريمة حمد»، موضحا أنه قتل أثناء حماية مواكب المتظاهرين. وتعهدت وزارة الداخلية السودانية بحماية السودان وسلامة مواطنيه.



والعميد علي بريمة حمد هو أول قتيل لقوات الأمن منذ بدء التظاهرات ضد انقلاب 25 اكتوبر 2021 والتي أسفرت، وفق لجنة الأطباء المركزية عن مقتل اكثر من 63 متظاهرا.



من جهة أخرى، أصدرت رئاسة قوات الشرطة السودانية، قرارا بتولي الفريق شرطة طارق الأمين البدراوي رئاسة هيئة التدريب، والفريق شرطة يوسف الحسن علي مديرا لشرطة ولاية الخرطوم، والفريق شرطة أحمد طاهر عثمان رئيسا لهيئة الامداد.



وكانت شرطة ولاية الخرطوم اعلنت في تعميم صحافي عن إغلاق جزئي لبعض الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث: الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.



ووفقا لشهود عيان، انتشرت وحدات عسكرية عند مداخل غالبية الجسور وعلى الطرق الداخلية المؤدية إلى محيط القصر الرئاسي وميدان القيادة العامة للجيش السوداني.



وجاءت التظاهرات الجديدة بعد بضعة أيام من اطلاق الأمم المتحدة محادثات تشمل كل الفصائل السودانية في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن انقلاب البرهان.



في غضون ذلك، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم براين شوكان دعم بلاده للشعب السوداني وصولا لمرحلة الانتقال الديموقراطي.



ووفق وكالة السودان للأنباء (سونا)، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي مع الديبلوماسي الأميركي بالقصر الجمهوري امس.



وقال شوكان في تصريح صحافي ان اللقاء تطرق لتطورات الأوضاع السياسية في السودان، ووصفه بأنه جيد، مؤكدا دعم بلاده لبعثة «يونيتامس» لأداء مهامها.



وأكد شوكان على حق الشعب السوداني في التعبير السلمي، مشددا على أهمية وقف أعمال العنف وتأمين حق التظاهر السلمي.