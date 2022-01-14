أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة عملية القرصنة واستيلاء ميليشيات الحوثيين في 3 الجاري على باخرة الشحن المدنية «الروابي» والتي ترفع علم دولة الإمارات في البحر الأحمر.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وندد خلاله عدد من أعضاء المجلس بحجز الباخرة، فيما أصدرت دول عديدة بيانات تدين استيلاء الحوثيين على الباخرة «الروابي».



وقالت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «ندين بأشد العبارات قرصنة الحوثيين للباخرة المدنية» الروابي «قبالة ميناء الحديدة، باعتباره تصعيدا خطيرا ضد سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما يستوجب موقفا رادعا من مجلس الأمن»، بحسب وكالة انباء الامارات الرسمية «وام».



وأكدت السفيرة الإماراتية أنه لا يمكن إحراز تقدم لإنهاء الأزمة اليمنية دون وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية، ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة ضد اليمنيين. كما أدانت بشدة محاولة الحوثيين استهداف أراضي المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، والذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.



وشددت على أهمية التوافق في الرأي وتوحيد الصف اليمني بموجب اتفاق الرياض، وتغليب المصلحة الوطنية العليا لليمن من أجل إحراز التقدم المرجو في العملية السياسية بما يخدم تطلعات الشعب اليمني.



كما رحبت بالجهود الأخيرة للحكومة اليمنية لتحسين الاقتصاد، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى بلورة حلول تساهم في النهوض بالاقتصاد اليمني، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني.



ميدانيا، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية عن تدمير طائرة مروحية «نقلها الحوثيون من مطار صنعاء لجبهة مأرب الجنوبية».



وقال التحالف في بيان مقتضب: «نرصد تحركات لنقل الأسلحة إلى الجبهات وعلى الحوثيين وقف أي محاولة»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



من جهة اخرى، نفذت قوات الجيش اليمني، امس، هجوما على مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي في مديرية الصفراء شرق محافظة صعدة الواقعة شمالي اليمن، والتي تعد المعقل الرئيس للميليشيات.



وقال قائد لواء حرب 1 مشاة، العميد محمد الغنيمي: «إن وحدات من الجيش نفذت إغارة ناجحة على مجاميع ميليشيا الحوثي المتمركزة في المواقع المتقدمة في وادي شجع من جهته الجنوبية المطلة على تبة البليسة».



وأشار العميد الغنيمي في تصريح صحافي إلى أن وحدات الجيش اليمني نكلت بعناصر الميليشيا الحوثية في تلك المواقع خلال الإغارة المباغتة، وأوقعت فيها أعدادا من القتلى والجرحى وأسرت عددا منهم.



يأتي ذلك بعد إحباط الجيش اليمني عملية تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة الملاحيط بمحافظة صعدة.



وقال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي، إن الميليشيا الحوثية حاولت التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في جبل كرس الكلح بجبهة الملاحيط بمحور مران، مؤكدا تمكن قوات الجيش الوطني من التصدي لهم بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والعيارات النارية، ما أسفر عن جرح وقتل عدد منهم.



وأفاد اللواء العجابي «أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت التعزيزات التي كانت تحاول الوصول إلى نقاط الاشتباك وأجبرتهم على التراجع والعودة إلى مسافات بعيدة».



يذكر أن الجيش اليمني، مدعوما من قوات تحالف دعم الشرعية، يخوض عمليات عسكرية في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.