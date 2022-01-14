أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال أسيرين فلسطينيين لحظة تحررهما من أمام بوابة سجن النقب الصحراوي.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال الأسيرين أنس عويسات (28 عاما) وباسل عبيدات (28 عاما) من جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، من أمام سجن النقب الصحراوي رغم انقضاء فترة محكوميتهما البالغة 8 سنوات.



وأضافت أن أهالي الأسيرين كان يتحضران لاستقبالهما في قريتهما جبل المكبر، وفوجئوا بقرار الاحتلال إعادة اعتقالهما. وكان أنس وباسل اعتقلا في 14 يناير 2014، وحكم عليهما بالسجن 8 سنوات، تنقلا خلالها في عدة سجون كان آخرها سجن النقب.



من جهة اخرى، أصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس الواقعة في شمال شرق الضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر طبية فلسطينية، في تصريحات، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في يده، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.



الى ذلك، حمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اللواء قدري أبو بكر سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسيرات في سجن «الدامون»، اللواتي تم عزلهن بالكامل بعد إصابة خمس منهن بفيروس «كورونا».



وأكد أبو بكر في بيان صحافي امس أن تسلل الفيروس إلى داخل السجن، دلالة واضحة على مدى الاستهتار واللامبالاة اللذين تنتهجهما إدارة السجون في التعامل مع الأسيرات، مشيرا إلى أن إصابة الأسيرات الخمس، يعيدنا إلى قبل عدة شهور عندما انتشرت الإصابات في صفوف الأسرى.