عبدالعزيز الفضلي



تواصل وزارة التربية تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية العامة اليوم، حيث يؤدي طلبة القسم الأدبي اختبار «قضايا البيئة والتنمية المعاصرة» بينما يقدم طلبة العلمي امتحان الفيزياء، واختبار الفقه التحريري لطلبة التعليم الديني.



وكشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» ان أول يومين في الاختبارات شهدا غياب عدد كبير من الطلبة منها ما هو بعذر طبي وبعضها بغير عذر، مشيرة الى ان عدد الغياب يقارب 3500 طالب وطالبة، مشيرة إلى ان الطلبة المصابين بفيروس كورونا او مخالطين سوف يقدم لهم اختبار مؤجل في شهر فبراير المقبل.



وأضافت المصادر ان وزارة التربية رصدت ما يقارب 420 حالة غش وتم إثباتها بمحاضر من قبل لجان الاختبارات، موضحة ان العدد يشمل طلبة العلمي والأدبي.



وفي السياق ذاته، أكد الموجه الفني العام للتربية الإسلامية د.محمد الراشد أن التوجيه على أتم الاستعداد للاختبارات النهائية من الفصل الدراسي الأول لطلبة الصف الثاني عشر ثانوي، لافتا الى انه تم تقسيم لجان الكنترول على القسم العلمي والأدبي بما يحقق حسن سير العمل مع إعداد ورقة إرشادية للمراقبين والمراجعين ومقدري الدرجات لترشدهم إلى دقة الأداء أثناء عملية التصحيح.

من جهته، أكد استشاري طب العائلة د.أحمد عبدالملك أهمية النوم للطالب قبل حضوره الى المدرسة لأداء الاختبار، داعيا الى عدم الاستهانة بالنوم والحضور «مواصل» خاصة أن المخ بحاجة إلى الراحة حتى يساعدك أثناء الاختبار على التركيز.