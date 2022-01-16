عبدالعزيز الفضلي



دعت إدارة الصحة المدرسية المناطق التعليمية الى حث الطلبة على تلقي التطعيمات الدورية لطلبة المدارس للعام 2022/2021.



وقالت الإدارة في كتاب تلقت «الأنباء» نسخة منه، انها بصدد إطلاق حملة التطعيمات المذكورة أعلاه لهذا العام والتي ستكون لفصول الخامس والثاني عشر (بنين وبنات) وطالبات الفصل السادس (بنات فقط)، والتي ستنفذ من قبل فرق طبية في مراكز الصحة المدرسية في الفترة المسائية من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة مساء.

ودعت الإدارة المدارس الى حث أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في برنامج التطعيمات الإلكتروني، وذلك على رابط تطعيمات الصحة المدرسية في تطبيق وزارة الصحة.