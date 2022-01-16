أعلنت شركة «دروبس» أن حملتها للسحب على سـيــــارة Volvo XC40 حققت نجاحا كبيرا بعد أن استمرت على مدى أكثر من شهر، لافتة إلى أن الحملة شهدت إقبالا متزايدا من العملاء على المشاركة فيها لتحقيق الاستفادة المزدوجة من المنتجات المميزة التي توفرها الشركة، إضافة إلى الحصول على فرص أكثر لدخول السحب مقابل كل عملية شراء بقيمة 30 دينارا.



وصرحت المديرة العامة لشركة «دروبس» في الكويت غالية العبدالغفور بأن السحب الذي أجري يوم الاثنين الموافق 3 يناير 2022، بحضور مسؤولي الشركة وممثل وزارة التجارة، أسفر عن فوز دلال غازي الحداد بالسيارة



Volvo XC40، متمنية لكل عملاء الشركة الربح في الحملات القادمة.