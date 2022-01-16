السفير د.راشد العدواني د.محمد سعود السبيعي يوسف علي العدواني

الزميل د.محمد فرج الله الزميل بسام القصاص

يوسف غانم



توالت برقيات ورسائل التهاني من محبي وقراء «الأنباء» وذلك بمناسبة الاحتفال بعيدها الـ 46، والتي عبر مرسلوها عن تقديرهم للمكانة الإعلامية التي تحظى بها «الأنباء» والدور الإعلامي المميز الذي تقوم به في سبيل أداء رسالتها الإعلامية وإيصال صوت الحق والحقيقة للقراء، وفيما يلي بعض من هذه الرسائل: في البداية، تقدم سفير الكويت لدى أوكرانيا د.راشد حماد العدواني بالتهنئة لأسرة «الأنباء» بعيدها



الـ 46 برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير، قال فيها:



الأستاذ/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



تحية طيبة وبعد،،



يسرني ان أتقدم إليكم بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لصدور العدد الأول لجريدة «الأنباء».



كما نثمن دور «الأنباء» في كل ما تقدمه على صفحاتها من أخبار متنوعة وقضايا تهم المواطنين في جميع المجالات بطرحها المتزن والكلمة الحرة المسؤولة منذ ان تأسست قبل أكثر من 4 عقود تركت خلالها بصمة واضحة في الإعلام الكويتي والخليجي والعربي بفضل توجيهاتكم ومتابعتكم وجهود العاملين في الجريدة.

واستطاعت «الأنباء» مواكبة التطورات التكنولوجية لتستمر بتألقها وكسب ثقة القراء والمتابعين لما تنشره بكل مهنية ونزاهة وحيادية.



وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام والأمنيات بدوام التقدم والازدهار.



كذلك بارك د.محمد سعود السبيعي لأسرة «الأنباء» بمناسبة الاحتفال بعيدها



الـ 46 ببطاقة تهنئة وجهها إلى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، قال فيها:



غفر الله للعم المخلص خالد يوسف المرزوق، يذهب الرجال وتبقى مواقفهم التي ستتذكرها الأجيال. وبمناسبة مرور 46 عاما من العطاء نتمنى أن تبقى «الأنباء» مستمرة بالعطاء والتميز، والأخ يوسف شخصية إعلامية بارزة تمتلك خبرة وقدرة إدارية متميزة تستحق الإشادة والشكر.



وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم.



بدوره، بارك رئيس نقابة العاملين في وزارة المالية يوسف علي العدواني لـ «الأنباء» بعيدها السادس والأربعين برسالة قال فيها: الأستاذ يوسف خالد المرزوق المحترم رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



أتقدم إليكم وإلى جميع العاملين في جريدة «الأنباء» بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بالتوفيق بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 46، ونقدر ما تقدمه «الأنباء» من دعم لأبناء الكويت خصوصا في مجال العمل النقابي، وكل ما يمكن أن يسهم في توفير الحقوق للعاملين في جميع الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية، ومنها نقابة العاملين في «المالية».



وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام وأطيب الأمنيات بالنجاح الدائم.



كما بارك رئيس تحرير «أوكرانيا بالعربية» الزميل د.محمد فرج الله لأسرة «الأنباء» برسالة حملها أطيب الأمنيات لـ «الأنباء» والقائمين عليها والعاملين فيها.



وأكد د.فرج الله أن «الأنباء» من الصحف المميزة عربيا والتي تعتبر مصدرا موثوقا للقراء، حيث تعتمد منهجا إعلاميا قائما على الحيادية والنزاهة في نقل الأخبار والقضايا المحلية والعربية والدولية.



وأشار د.فرج الله إلى أن مواكبة «الأنباء» للتطورات التكنولوجية أتاحت للقراء والباحثين عن المعلومة إمكانية الوصول إليها عن طريق متابعة «الأنباء» وصفحاتها المتخصصة خصوصا في بلاد الاغتراب، حيث نجد في صفحات الخارجيات أحدث الأخبار عن التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها بلاد العالم بشكل مهني وحيادي.



وفقكم الله وتقبلوا كل التقدير والاحترام.



كما قدم الزميل بسام القصاص أطيب التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة العيد الـ 46 لجريدة «الأنباء»، رافعا أصدق التهاني لرئيس التحرير الأستاذ يوسف خالد المرزوق وجميع الزملاء العاملين بالجريدة التي تبوأت خلال تلك الفترة مكانة متميزة، وحظيت بالاحترام والتقدير لكفاءتها ومهنيتها العالية، الأمر الذي يؤكد التقدير العالي لإسهاماتها الإعلامية المحلية والعربية، متمنيا دوام التقدم والنجاح، مشيدا في الوقت نفسه بحملاتها الإعلامية التي تشنها من وقت لآخر بهدف الارتقاء بالكويت، لتكون الجريدة دائما صوت الحق، خاصة بما تشهده البلاد من حرية رأي أتاحها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، صاحب الرؤية الثاقبة وسعة الصدر التي تتقبل جميع الآراء ما دام هدفها مصلحة البلاد والشعب، يسانده في ذلك ولي عهده الأمين وعضده سمو الشيخ مشعل الأحمد، ولكل هذا تبوأت «الأنباء» مكانتها المتميزة وسط صحف الكويت، إضافة لتميز صحفييها في تحليلاتهم ورؤيتهم تجاه قضايا البلاد.

وعبر القصاص عن تقديره لـ «الأنباء»، متمنيا أن تظل دوما منارة للتنوير ونافذة للآراء الحرة الصادقة تعلي كلمة الحق وتغلب المصالح الوطنية.