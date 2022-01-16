صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية المختلفة بين حكومتي الكويت وقطر.



وتضمنت مذكرة التفاهم التعاون في مجالات الثروة النباتية، والثروة والصحية الحيوانية وحدائق الحيوان، والثروة السمكية والزراعات التجميلية، على أن يقوم الطرفان بإعداد برامج تنفيذية للمجالات المشار إليه، ويسعيان إلى تطوير العلاقات في مجال برامج التعاون المشترك، والتعاون في تحديد المشاريع البحثية وتبادل الخبرات والتقنيات لتحقيق التطوير الزراعي بين البلدين، وبحث إيجاد مصادر تمويل لما يتم الاتفاق فيه من برامج مشتركة.

وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها.