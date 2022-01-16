اقتصادات الدول لا تنهض إلا بالمشاريع العملاقة وتضافر القطاعين وتوظيف الكفاءات الوطنية



أسامة أبو السعود



أشاد نائب رئيس نقابة العاملين في شركة إيكويت للبتروكيماويات طارق الفارس بالإنجازات التاريخية التي حققتها شركتا إيكويت وصناعة البتروكيماويات البترولية وتحقيق أرباح تاريخية خلال أزمة كورونا.



وأكد الفارس في تصريح صحافي ان هذه الإنجازات التي تحققت رغم التحديات الكبيرة التي نواجهها بسبب الجائحة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بالعالم، ما كانت لتتحقق وتصل لهذا المستوى العالمي لولا تضافر جهود العاملين بالشركة وإخلاصهم وتفانيهم لتخطي الأزمة وخاصة كفاءة العناصر الوطنية.



وأوضح ان هذا النجاح يعتبر مثالا واضحا للتعاون بين القياديين وتوجيهاتهم والعاملين وتفانيهم في أداء العمل وإثبات ان المواطن يعمل تحت جميع الظروف بكل كفاءة وقدرة، موجها الشكر للزملاء العاملين بشركتي إيكويت وصناعة البتروكيماويات البترولية على جهودهم المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة والتي تحققت على أرض الواقع بالفعل ووصلت لمستوى تاريخي، كما توجه بالشكر والتقدير للإدارة التنفيذية على تعاونهم ومساندة العاملين وتحفيزهم، ولدعم مجلس الإدارة المستمر ورسم الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وقيادته إلى العالمية.



وشدد على ان اقتصادات الدول لا تنهض سوى بالمشاريع العملاقة التي تتضافر فيها الجهود بين القطاعين العام والخاص وفتح آفاق أكبر لتوظيف الكفاءات الوطنية، داعيا الله عز وجل ان يديم على وطننا الحبيب نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله.