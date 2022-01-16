كشفت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» عن رصد «بخار ماء» في الغلاف الجوي للكوكب النادر سوبر نبتون. ويدور الكوكب حول نجم قزم يقع على بعد 150 سنة ضوئية من الأرض ويبلغ حجمه نحو ثلاثة أرباع حجم الشمس. وتعادل السنة الضوئية 6 تريليونات ميل (أو 9.7 تريليونات كيلومتر).

ويدور سوبر نبتون حول نجمه الصغير والبارد نسبيا بإحكام شديد، ويكمل دائرة كاملة في أقل من يومين، فيما يستغرق نبتون نحو 165 عاما لإكمال رحلته حول الشمس. ويبلغ حجم هذا الكوكب نحو 1.3 ضعف حجم كوكب نبتون، وبما يعادل 25 ضعف كتلة الأرض، أي انه أكبر من كوكبنا 4.7 مرات.



ويدور هذا الكوكب حول نجمه في أقل من يومين، وتبلغ درجة حرارته نحو 1100 فهرنهايت.