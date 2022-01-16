أعربت طبيبة كندية عن فرحتها الشديدة بعد أن ساعدت في ولادة طفلة «معجزة» على متن طائرة أثناء رحلة جوية ليلية من قطر إلى أوغندا على ارتفاع 35 ألف قدم فوق نهر النيل في الأجواء المصرية.



وكانت د.عائشة الخطيب، الأستاذة بجامعة تورنتو الكندية، قد قطعت حوالي ساعة واحدة في رحلة الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى عنتيبي عندما بدأت تسمع طلب استغاثة على متن الطائرة لمساعدة سيدة في حالة ولادة.



وكانت السيدة الحامل عاملة أوغندية عائدة من المملكة العربية السعودية، حيث تعمل هناك إلى بلادها عبر قطر، وكانت حاملا في الشهور الأخيرة وعلى وشك الولادة، وفق «بي بي سي العربية».



ووُلدت الطفلة، في الأسبوع 35، بصحة جيدة، وسُميت «معجزة عائشة»، على اسم الطبيبة التي ساعدت في وصولها إلى العالم.

وكانت الدكتورة الخطيب، التي كانت تعاني من إرهاق شديد بسبب العمل الشاق في تورنتو لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، تستمتع بإجازتها في المحطة الثالثة من رحلتها.



وقالت عائشة الخطيب لـ«بي بي سي نيوز»: «أفضل جزء في القصة أنها قررت تسمية الطفلة على اسمي».



وأعطت د.عائشة قلادة ذهبية للطفلة كانت ترتديها مكتوب عليها اسم عائشة باللغة العربية.



وعن هذا قالت: «اعتقدت أنني سأعطيها لها كذكرى رمزية من الطبيبة التي أتت بها إلى الدنيا على ارتفاع 35 ألف قدم في الهواء أثناء تحليقها فوق نهر النيل».