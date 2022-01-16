أصبحت الطالبة المصرية سوسن أحمد الأصغر سنا بين خريجي كلية بروارد الأميركية على مدار تاريخها، حيث أنهت دراستها الجامعية في سن 12 ربيعا.

وقد هنأت السفارة الأميركية في القاهرة أمس الطالبة سوسن أحمد، البالغة 12 عاما، قائلة إنها أصبحت أصغر خريجة في تاريخ كلية بروارد الجامعية على مدار 61 عاما! وأوردت السفارة مقولة: «وجه طموحك للعلا ولا تقلل من شأن نفسك»، موضحة انها نصيحة سوسن للشباب أصحاب الأهداف الكبيرة، متمنية استمرار النجاح لسوسن وهي تمضي في دراسة الطب في جامعة فلوريدا! وحصلت سوسن على البكالوريوس في العلوم البيولوجية مع مرتبة الشرف الكاملة في ديسمبر الماضي، إذ حصلت على 4 من 4، أي ما يعادل 100% في أنظمة تعليمية أخرى. وكانت الطفلة النابغة في التاسعة من عمرها فقط عندما حصلت على الثانوية العامة.