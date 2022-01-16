في ظل درجات حرارة تقترب من 40 درجة، حشد رجال الإطفاء في نهاية هذا الأسبوع لمواجهة حرائق الغابات في تسع من أصل 23 محافظة في الأرجنتين، واحد منها نشط منذ أكثر من شهر ودمر نحو 6000 هكتار من الغطاء النباتي، من دون وقوع إصابات أو إجراء عمليات إخلاء حتى اليوم.



وكان نحو 100 من رجال الإطفاء وأفراد الدعم، بمؤازرة 5 طائرات و4 مروحيات، يواجهون أكثر هذه الحرائق شدة بالقرب من بحيرة سان مارتن في منتزه ناهويل هوابي الوطني، بالقرب من مدينة باريلوتشي السياحية (1500 كيلومتر جنوب غرب بوينس آيرس)، وفقا لخدمة إدارة الحرائق الوطنية.

وقالت مديرة العمليات في خدمة إدارة الحرائق الوطنية لورينا أوجيدا لوكالة فرانس برس في موقع الحريق المستمر منذ 6 ديسمبر بسبب البرق، «إنه واحد من أخطر الحرائق التي شهدناها في المنطقة».