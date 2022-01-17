انطلاقا من حرصها على أداء دورها الإيجابي، وتأكيدا لمبدأ المسؤولية المجتمعية، قامت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات «المعامل» بتوزيع كسوة الشتاء على العديد من المحتاجين، وذلك من خلال زيارتهم والتواجد معهم بمواقع عملهم في العديد من مناطق الكويت.



وأكدت الشركة أن هذه المبادرة جاءت بناء على توجيهات مجلس الإدارة، حيث كان هناك تأكيد دائم على أهمية الدور المجتمعي لـ «المعامل» من خلال التواجد المستمر في جميع الأنشطة والفعاليات التي تسهم بمد يد العون والمساعدة للكثير من الفئات في المجتمع، وبما يسهم بترسيخ مفاهيم الأمن المجتمعي والتكافل الذي يحثنا عليه ديننا الحنيف وتؤكده عادات أهل الكويت ومبادئهم.



وأشارت «المعامل» إلى أن الفئة المستهدفة من هذه الحملة الخيرية المحتاجون ذوو الدخل المحدود ممن يتطلب عملهم وجودهم في الأماكن المكشوفة في أوقات متفاوتة من اليوم خصوصا أن هذه الأيام بدأت تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تواجد المتطوعون والمتطوعات من فريق الشركة في الشوارع والساحات ومواقع العمل لتوزيع كسوة الشتاء التي تتضمن أصنافا من الملابس الشتوية كالمعاطف والقبعات والقفازات لوقايتهم وإدخال الدفء عليهم وحمايتهم من برودة الجو.