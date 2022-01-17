أطلقت شركة بوبيان تكافل «عضو مجموعة بنك بوبيان» أول برنامج من نوعه على مستوى الكويت، يكافئ السائقين الملتزمين بجوائز وهدايا ومزايا عديدة أطلقت عليه اسم «بوبيان درايف» في إطار حرص الشركة على المساهمة في الحفاظ على سلامة وأمان الجميع.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة إبراهيم الخزام: سعداء بإطلاق البرنامج ضمن تطبيقنا للهواتف الذكية في إطار مسؤوليتنا الاجتماعية حرصا منا على سلامة الجميع من المواطنين والمقيمين في الكويت، لاسيما مع ارتفاع عدد الحوادث اليومية خلال القيادة في السنوات الأخيرة وارتفاع أعداد الضحايا.



وأضاف: أبرز ما يميز البرنامج أنه مفتوح للمشاركة للجميع سواء كانوا عملاء للشركة أو غيرهم لأن الهدف هو تعميم الفائدة للجميع وأن يحصل الجميع على فرصة للمشاركة في البرنامج بما يحقق السلامة والأمان على الطرقات.



وأشار الى أن فكرة البرنامج تعتمد على متابعة سلوك السائقين رقميا مع منحهم فرصة الحصول على مكافآت أسبوعية وخصومات من خلال كسب نقاط بناء على عادات القيادة للمشارك.



وتعتمد فكرة البرنامج على اعتماده على خاصية الاستشعار، حيث يتم جمع بيانات القيادة الخاصة بك، بما في ذلك التسارع، والمكابح، والانعطاف، والسرعة، واستخدام الهاتف المحمول، بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي تؤثر على سلوك القيادة.



وتعمل خاصية بوبيان درايف على استكشاف رحلاتك تلقائيا من خلال أنظمة الاستشعار في جهازك المحمول مثل نظام تحديد المواقع، مقياس التسارع ونظام تحديد الاتجاه وما إلى ذلك لقياس الأداء في القيادة وبعد كل رحلة قيادة يتم تحليلها وتحليل النتائج المرتبطة بها.



واشار الى أن الأمر لا يقف عند المشاركة فقط وتحليل نتائج أسلوب القيادة، بل يتعداه الى منح المشاركين الملتزمين والذين يحصلون على درجات جدية وجوائز وهدايا مقدمة من الشركة ومن بنك بوبيان كجزء تحفيزي لهم للاستمرار في القيادة الآمنة.