أطلقت إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت أمس حملة لتطعيم الجرعة الثالثة «التعزيزية» من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، انطلاقا من موقع الخالدية على مسرح صباح السالم على أن تستمر لمدة ثلاثة أيام بمختلف مواقع الجامعة.

بدوره، ذكر مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت يوسف الخميس أن الحملة في يومها الأول قد شهدت إقبالا كبيرا من منتسبي الجامعة، لافتا إلى أنه سيتم انتقال الحملة يوم الثلاثاء إلى الموقع الثاني في مدينة صباح السالم الجامعية ـ الشدادية ومن ثم إلى الحرم الجامعي ـ الشويخ يوم الخميس بتاريخ 20 يناير 2022، مشيرا إلى أهمية هذا التطعيم لضمان استمرار تمتعهم بمستويات عالية من الحماية ضد الفيروس.

وفي الختام، توجه الخميس بجزيل الشكر والتقدير لوزارة الصحة على دعمها، داعيا جميع منتسبي الجامعة ومرتاديها الراغبين بأخذ التطعيم التوجه للمواقع المذكورة حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.