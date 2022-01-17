حنان عبدالمعبود



أكد رئيس مجلس ادارة جمعية التمريض الكويتية بندر العنزي ان وزير الصحة د. خالد السعيد على اطلاع على مشاكل الهيئة التمريضية وان لديه استعدادا للعمل على حلها في اسرع وقت ممكن.



وقال العنزي في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع الوزير ان هناك جهودا مهمة ستبذل خلال الفترة المقبلة بالتعاون بين وزارة الصحة وجمعية التمريض من اجل حصول الممرضين الكويتيين والوافدين على (بدل عدوى وبدل ضوضاء وبدل خطر) في ظل وجود قرار من ديوان الخدمة المدنية ينظم هذه العلاوات، مشيرا الى ان بعض الجهات والمؤسسات مع الأسف لم تطبق هذا الأمر رغم مواجهة هؤلاء لجائحة كورونا.



وكشف العنزي عن تشكيل لجنة بدعم من الوزير سيكون هو أحد اعضائها مهمتها الانتهاء من دراسة مشاكل التمريض وتقديم حلول عاجلة وعلى رأسها حصول العاملين في هذه المهنة على يومين راحة اسبوعية أسوة بزملائهم العاملين في القطاعات الحكومية، بالإضافة الى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للعمل على وجود درجات للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه والعمل على تسهيل الدراسات العليا للعاملين في التمريض، لافتا الى ان الكويت تحتاج العديد من هذه الكفاءات بشكل مستمر.



ولفت الى انه اتفق مع الوزير السعيد على آلية من شأنها تطوير مهنة التمريض في الكويت ومواكبة كل جديد في العالم من خلال استحداث منصب وكيل وزارة مساعد في وزارة الصحة للتمريض من أجل ان يكون على تفهم واضح لمشاكل التمريض وحلها وفي نفس الوقت تكون لديه آلية واضحة للنهوض بمهنة التمريض في الكويت، ملمحا الى ان هناك تأييدا كبيرا من الوزير لوجود هذا المنصب.