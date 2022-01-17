حنان عبدالمعبود



قصرت وزارة الصحة إجراء فحص اللعاب كأحد الفحوصات للكشف عن فيروس «كوفيد-19» على مرضى العناية المركزة والحالات الحرجة فقط، وذلك بسبب نقصه بالمستودعات.



جاء ذلك في تعميم جاء فيه: نظرا لتغير ونقص المواد المتوافرة بالمستودعات الطبية، والنقص بمواد الـ«كوفيد-19» (فحص اللعاب) لذا يرجى من حضرتكم حصر فحوصات اللعاب لمرضى العناية المركزة والحالات الحرجة وإرسال المسحات الخاصة بـ «الكوفيد-19» لبقية الحالات.



إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 4503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 السابقة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 465331.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 2243 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 421442، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.6%.



وأوضح انه تم تسجل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة الى 2476 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 26 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 41413 وإجمالي عدد الحالات في أجنحة «كوفيد-19» إلى 277.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الفترة نفسها بلغ 31133 ليصبح مجموع الفحوصات 6445278، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 14.5%.