عبدالكريم العبدالله



أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد قرارا بتسمية مديري البرامج ورؤساء الكليات في معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز)، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.



وتمت تسمية د.عبدالعزيز حمادة مديرا لبرنامج أمراض الدم الإكلينيكية «كلية الطب الباطني»، كما تمت تسمية د.سهى عبدالسلام رئيسا لكلية الطب الباطني ود.أحمد الهاشمي مديرا لبرنامج الطب الباطني.

كذلك تمت تسمية د.سندس حسين رئيسا لكلية طب التشريح المرضي والخلايا ود.أحمد الطالب مديرا للبرنامج، فضلا عن تسمية د.إيمان مقدس رئيسا لكلية طب الأحياء الإكلينيكية الدقيقة، ود.حصة العتيبي مديرا للبرنامج، وتسمية د.محمد جمال رئيسا لكلية الجراحة العامة ومديرا لبرنامج جراحة السمنة.