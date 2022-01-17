نفذت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية على عدد من المناطق الجمعة الماضية، وأسفرت عن تسجيل 1391 مخالفة وحجز 20 مركبة وتحويل مركبتين مطلوبتين قضائيا لجهة الاختصاص وإحالة 10 أحداث لنيابة الأحداث لقيادتهم من دون رخصة وضبط اربعة اشخاص إلقاء قبض.



وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية انه ضمن جهود قطاع المرور والعمليات في ضبط الخارجين عن القانون والمخالفين لقواعد وقانون المرور، اعلن القطاع عن ان الإدارة العامة لشرطة النجدة حررت 634 مخالفة مرورية للعديد من المركبات يصدر عنها اصوات مزعجة، وتعاملت مع 19 حادثا مروريا، وحالة دهس وحجز 7 مركبات بكراج الحجز، كما تم تنفيذ 120 عملية امنية تم خلالها ضبط 4 اشخاص مطلوب القاء القبض عليهم، و10 اشخاص لا يحملون اثباتا رسميا و3 اشخاص اقامتهم منتهية، وفض 7 مشاجرات، خلال اسبوع وتحديدا من التاسع حتي الخامس عشر من يناير الجاري.