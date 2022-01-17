سعود عبدالعزيز



أحبط قطاع الأمن الجنائي محاولة جديدة لضخ مواد مخدرة إلى داخل السوق المحلي بضبط وافد سوري أقر بجلب نحو 9 كيلو من مخدر الشبو بطريقة مبتكرة داخل طفايات حريق.

وكانت معلومات وردت إلى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام سوري بالتنسيق مع مافيا المخدرات بصدد تهريب كمية من الشبو بطريقة مبتكرة على أن تصل المخدرات داخل شحنة من طفايات الحريق خارجة من دولة آسيوية.



وأضاف المصدر: جرى تشكيل فريق عمل واستصدار إذن نيابي وضبط طفايات الحريق، وبفتحها تم العثور على مخدر الشبو، وبلغت الكمية المضبوطة 9 كيلو. هذا، وجار إحالة المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.