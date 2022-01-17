انطلقت أمس الأول فعاليات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 3» بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبمشاركة قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية الكويتية وقوات أمنية من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الإدارة العامة لخفر السواحل ستقوم بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري (ALFA) اليوم وغدا، وذلك من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

وحذرت الإدارة جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة، ومؤكدة على أن جميع الدوريات البحرية سوف تقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب، وذلك من أجل سلامة الجميع.