ارتقى ليفربول إلى وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليغ) بعد فوزه على ضيفه برينتفورد 3-0 على ملعب «أنفيلد» مساء أمس ضمن المرحلة الـ 22 من المسابقة.



وسجل ثلاثية «الريدز» كل من فابينيو وأليكس تشامبرلين وتاكومي مينامينو في الدقائق 44 و69 و77.



ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة متفوقا على تشلسي بفارق نقطتين، علما أن ليفربول لعب مباراة أقل، ويمكنه توسيع الفارق إلى 5 نقاط، فيما يبتعد عن المتصدر مان سيتي بفارق 11 نقطة كاملة مع خوض «الريدز» مباراة أقل من السيتي ايضا. على الجانب الآخر، تجمد رصيد برينتفورد عند 23 نقطة في المركز الـ 14 بجدول ترتيب المسابقة، وله مباراة مؤجلة. وفي مباراة اخرى، قاد المهاجم جاك هاريسون فريقه ليدز يونايتد للخروج منتصرا أمام مستضيفه وست هام 3-2. وسجل أهداف ليدز هاريسون بمفرده عند الدقائق 10 و37 و60، فيما سجل هدفي «المطارق» جارود بايون (34) وبابلو فورنالس (52).



من جهة اخرى، أهدر مان يونايتد فوزا في المتناول عندما تقدم بهدفين نظيفين على مضيفه أستون فيلا قبل أن يرغم على التعادل بفضل البديل البرازيلي فيليبي كوتينيو في مباراته الأولى بعد وصوله معارا من برشلونة الإسباني حتى نهاية الموسم. وقال كوتينيو بعد المباراة «افتقدت الى هذه المباريات وإلى الدوري الانجليزي، أنا سعيد جدا للتواجد هنا مع زملائي الجدد، كانت بداية جيدة، آمنا بأنفسنا حتى النهاية ولكننا لم نخسر». وأجاب ردا على سؤال عما إذا كان متوترا قبل مباراته الأولى «نعم، قليلا، لا أتكلم الانجليزية بشكل جيد جدا، أفضل أن أتواجد على أرض الملعب بدلا من التكلم طوال الوقت». ودخل أستون فيلا الى المباراة متطلعا للثأر بعد أن خرج على يد «الشياطين الحمر» من الدور الثالث لكأس إنجلترا الاثنين (1-0). وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن يونايتد للمباراة الثانية تواليا بسبب مشكلة عضلية طفيفة، وفق ما أعلن المدرب الألماني رالف رانغنيك. وفرط يونايتد بفرصة التقدم الى المركز السادس رافعا رصيده الى 32 نقطة في المركز السابع، متخلفا بخمس نقاط عن وست هام الرابع، علما أن لدى يونايتد مباراة مؤجلة. وقال رانغنيك: «من الصعب تقبل هذه النتيجة بعد أن كنا متقدمين 2-0 وفي فترات من اللقاء، أعتقد أنه كان أفضل أداء لنا منذ وصولي، سيطرنا على المباراة في نصف الساعة الأول، نشعر وكأنها خسارة». وسجل هدفي مان يونايتد البرتغالي برونو فرنانديش (6) و(67)، فيما جاء هدفا أستون فيلا بعدما دفع المدرب ستيفن جيرارد بكوتينيو، ليسهم البرازيلي في تقليص الفارق بعد أن شارك بلعبة جماعية رائعة للفريق قبل ان تصل الكرة الى جايكوب رامسي داخل المنطقة سددها قوية بعيدا عن متناول دي خيا (77)، وبعد ثلاث دقائق، نجح فيلا في إدراك التعادل بعد أن مرر رامسي عرضية خالصة لكوتينيو تابعها سهلة في الشباك (81).



إيفرتون يُقيل بينيتيز



إلى ذلك، أعلن إيفرتون، المتعثر في الدوري الإنجليزي، إقالة المدرب رفاييل بينيتيز بعد يوم واحد من الهزيمة 1-2 أمام نوريتش سيتي. وقال إيفرتون الذي يحتل المركز الـ15 بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط في بيان «رحل بينيتيز، الذي انضم إلى إيفرتون في يونيو 2021، عن النادي بأثر فوري».