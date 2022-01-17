استعاد باريس سان جرمان المتصدر توازنه وحقق فوزه الأول بعد تعادلين متتاليين، عندما تغلب على ضيفه بريست 2-0 السبت على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في المرحـــــلة الـ 21 من بطولة فرنسا لكرة القدم، وسجل هدفي فريق العاصمة الفرنسية كيليان مبابي (32)، وتيلو كيهرر (53).



وتلقى باريس سان جرمان الذي خاض المباراة في غياب العديد من نجومه أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاستمرار تعافيه من فيروس كورونا والبرازيلي نيمار بسبب الإصابة والثلاثي المغربي أشرف حكيمي والسنغاليان عبدو ديالو وإدريسا غي لمشاركتهما في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، ضربة موجعة في نهاية الشوط الأول بإصابة لاعب وسطه الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم فترك مكانه للبرتغالي دانيلو.



وشهدت المباراة مشاركة قطب دفاع ريال مدريد السابق الدولي الإسباني سيرخيو راموس، وهي الأولى له على ملعب بارك دي برانس مع فريقه، وهو الفوز الثاني لـ«باريس» في مبارياته الست الأخيرة والخامس عشر هذا الموسم ليرفع رصيده الى 50 نقطة، فيما مني بريست بخسارته الثانية تواليا.



وأبدى مدرب باريس سان جرمان ماوريسيو بوكيتينو سعادته بالفوز على حساب بريست، وقال: «بداية المباراة كانت جيدة ولكن في أثناء ذلك ارتكبنا بعض الأخطاء مما سمح لبريست بصناعة الفرص»، مضيفا في الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد وقدمنا مباراة جماعية جيدة، وحققنا انتصارا مهما.



وفيما يتعلق بعودة المدافع الإسباني سيرخيو راموس قال: «كان من المهم لراموس أن يلعب أيضا في ملعبنا، اللعب لمدة 25 دقيقة فرصة جيدة للعودة للمنافسة». ورفع باريس سان جرمان رصيده إلى 50 نقطة، ليحلق في الصدارة منفردا، بينما تجمد رصيد ضيفه بريست عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.



وفي مباراة ثانية، قلب لنس الطاولة على مضيفه سانت إتيان وعمق جراحه عندما تغلب عليه 2-1، ليرفع الفائز رصيده الى 33 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 12 نقطة في المركز الأخير.