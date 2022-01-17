استكملت مباراة ريال بيتيس مع ضيفه أشبيلية في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، في وقت متأخر من مساء أمس بعد إلغائها أمس الأول دون حضور الجماهير، وقد اضطر الحكم ريكاردو دي بيرجوس بينجوتيسيا لإلغاء المباراة التي أقيمت مساء السبت بسبب شغب الجماهير، وذلك في أعقاب إصابة خوان جوردان بمقذوف ألقته الجماهير. وتقدم اليخاندرو جوميز بهدف لأشبيلية في الدقيقة 35 من مباراة الديربي، لكن نبيل فقير أدرك التعادل لبيتيس بعد أربع دقائق فقط. وفي الوقت الذي احتفل فيه لاعبو بيتيس بالهدف تعرض جوردان لاعب وسط أشبيلية لإصابة في الرأس بعد إلقاء مقذوف من قبل الجماهير.



وأسرع الجهاز الطبي لبيتيس إلى أرض الملعب لعلاج جوردان، في الوقت الذي غادر فيه الحكم بينجوتيسيا أرض الملعب رفقة جميع اللاعبين، وذلك عقب تقدم أشبيلية ومديره الفني جوليان لوبتيجي بشكوى.



إلى ذلك، ذكرت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن نادي ريال مدريد «عملاق الدوري الكتالوني» لم يدخل في سباق ضم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.



وأوضحت الصحيفة - على موقعها الإلكتروني - إنه وفقا لمصادرها، لن يتقدم ريال مدريد بعرض لضم هالاند، خاصة أنه غير مستعد للدخول في مزاد على اللاعب الذي يرغب في التعاقد معه كبار الأندية على رأسها برشلونة، وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، مشيرة إلى أن ريال مدريد يركز في الوقت الحالي على إنهاء صفقة الدولي الفرنسي كيليان مبابي، من نادي باريس سان جيرمان، ليشكل ثلاثيا رائعا مع كريم بنزيما وفينيسيوس، إضافة إلى وجود لاعبين مثل رودريجو غوس وماركو أسينسيو وهما مستقبلان لنادي ريال مدريد.



من جهة اخرى، كشفت إذاعة «راك1» الإسبانية، أمس أن برشلونة يدرس خططا بشأن جناح فريقها الأول لكرة القدم عثمان ديمبلي، بعد رفضه التجديد والرحيل في نهاية الموسم بشكل مجاني.



وأوضحت أن طلبات الدولي الفرنسي بشأن التجديد كان مبالغا فيها، حيث اعتبرتها إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا «مهينة»، فيما حذر المدير الرياضي في النادي ماتيو أليماني، من العواقب.



وهدد برشلونة وكيل اللاعب بأن على ديمبلي نسيان المشاركة في أي دقيقة أخرى مع الفريق حتى 30 يونيو، إلا أن المدير الفني للفريق هيرنانديز تشافي لا يؤيد فكرة استبعاد لاعب في المدرجات لمدة 6 أشهر والتدريب بشكل منفصل، فإن أفضل حل للجميع سيكون الخروج الفوري من برشلونة، إما في شكل انتقال أو فسخ التعاقد.