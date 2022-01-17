واصل يوفنتوس صحوته في الدوري الايطالي لكرة القدم محققا انتصاره الثاني تواليا في الدوري الايطالي، بفوزه على ضيفه أودينيزي 2-0 السبت في المرحلة الـ22.



وحافظ يوفنتوس على سجله خاليا من الهزائم في الدوري للمباراة الثامنة تواليا، معززا آماله باحتلال أحد المراكز المؤهلة الى دوري الابطال بعد بداية سيئة للموسم.



وتقدم يوفنتوس أمام مدرجات شبه خالية بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا مع السماح بخمسة آلاف مشجع فقط، عبر الارجنتيني باولو ديبالا (19)، ثم أضاف الأميركي ويستون ماكيني (79) الهدف الثاني.



إلى ذلك، سجل القائد تشيرو إيموبيلي ثنائية ليرتقي إلى صدارة هدافي الدوري ويعيد لاتسيو إلى سكة الانتصارات بالفوز بثلاثية نظيفة على مضيفه ساليرنيتانا المتذيل.



وسجل إيموبيلي ثنائية مبكرة (7 و10) رافعا رصيده الى 17 هدفا في «سيري أ» هذا الموسم متفوقا على الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا (16)، فيما أضاف مانويل لاتساري الثالث في الشوط الثاني (66).



واقترب تورينو من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية بفوزه على مضيفه سمبدوريا 2-1، ليتقدم الى المركز التاسع برصيد 31 نقطة.



وفي مباراة أخرى، سجل المهاجم التشيكي أنتونين باراك ثلاثية من رباعية فريقه فيرونا في مرمى ساسوولو وقاده للفوز 4-2 أمس، وحقق باراك ثلاثيته في الدقائق 44 و57 من ركلة جزاء و90+4، بعدما افتتح زميله جانلوكا كابراري التسجيل (37).



ورد ساسوولو بهدفين عبر جانلوكا سكاماكا (54)، والبديل غريغوار ديفريل (67).



وصعد فيرونا للمركز العاشر مؤقتا برصيد 30 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن ساسوولو.



وتستكمل المرحلة اليوم بلقاءات بولونيا مع نابولي، وميلان أمام سبيتسيا، وفيورنتينا مع جنوى.



إلى ذلك، كشف باولو ديبالا نجم وقائد يوفنتوس، سر احتفاله المثير للجدل بعدما سجل الهدف الأول وقال: «لقد دعوت صديقا لحضور المباراة ولم أتمكن من رؤيته، كان هناك كثير من الناس في الملعب لكني لم أجدهم»، مضيفا كانت هناك الكثير من القصص وحدثت أشياء كثيرة أفضل عدم التحدث عنها.