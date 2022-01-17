أصيب المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو امس، وفقا لما ذكره مصدر بالشرطة. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الصومالي والشرطة أن ناطقا باسم الحكومة أصيب في هجوم نفذته حركة الشباب في مقديشو، عاصمة البلد الذي يشهد اضطرابات. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب نشر بعيد الهجوم الذي تبنته حركة الشباب، إن «الناطق باسم الحكومة الفيدرالية الصومالية أصيب في هجوم إرهابي، جروحه ليست خطرة ونتمنى له الشفاء العاجل».



وقال المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح عدن إن انتحاريا فجر نفسه في سيارة معلمو عند تقاطع دبكة المزدحم في مقديشو. وأضاف عدن للصحافيين أن «المتحدث باسم الحكومة نقل الى مستشفى في مقديشو»، ووعد بتقديم مزيد من التفاصيل بمجرد انتهاء التحقيقات الجارية.



وقال شهود عيان إن معلمو، الصحافي السابق، نجا مصابا بجروح طفيفة وخرج من دائرة الخطر.