واصلت مجموعات العمل من إيران ودول (4+1) محادثاتها في فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، فيما أكد منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات، إنريكي مورا، أن نجاحها لايزال غير مؤكد. وقال إنريكي مورا في تغريدة بحسابه عل موقع «تويتر» امس: إن نجاح المحادثات في العاصمة النمساوية بشأن الاتفاق النووي الإيراني غير مؤكد.



إلا أنه أعرب عن إشادته بالجهود المبذولة، قائلا: «لا يسعني إلا أن أشيد بالتزام الوفود بنجاح المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني.. وهو أمر منطقي في مثل هذه المفاوضات المعقدة». وأشار إلى أن اجتماعا لمجموعة العمل عقد امس لمناقشة رفع العقوبات عن إيران، مضيفا انه من المقرر عقد المزيد من الاجتماعات.



على صعيد الداخل الإيراني، قال مسؤول في وزارة الداخلية الإيرانية إن الأصوات المدوية التي سمعت في عدة مدن بغرب إيران في وقت مبكر امس ناجمة عن صواعق برق مصحوبة برعد.



وقال مجيد ميرأحمدي المسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: «بعد التواصل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات الصلة، تبين أن الأصوات ناجمة عن صواعق برق ولم يقع أي حادث خاص».



وذكرت وكالات أنباء محلية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق امس أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في عدة مدن بغرب إيران لكن لم تعرف بعد طبيعة تلك الانفجارات.



ونقلت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية عن حاكم بلدة أسد أباد قوله إن «صوتا مروعا» سمع لكن مصدره لم يتضح بعد، مستبعدا احتمال أن تكون صواعق رعدية مصدرا للانفجارات المدوية التي سمعت في عدة مدن وبلدات إيرانية.



وقال موقع «ركنا»الإخباري الإيراني على الإنترنت وقناته على تليغرام إن: «شدة الصوت في بعض الأماكن هزت أبواب ونوافذ المنازل وجعلت الناس يغادرون منازلهم». وأظهر مقطع مصور على «تويتر» انفجارات يبدو أنها من مدفع مضاد للطائرات.