أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن اعتقاده بإحراز خطوة كبيرة على طريق التطعيم ضد كورونا مشيرا إلى أن معدل التطعيم وصل في الوقت الحالي إلى ما لا يقل عن ثلاثة من كل أربعة مواطنين. وكتب السياسي الاشتراكي الديموقراطي على تويتر أمس أن هذه المرحلة تمثل «علامة مهمة على الطريق» وأردف:«الشيء التالي هو أنه ينبغي علينا أن نطمح في الوصول إلى علامة الـ80%».



وتشير الأعداد الصادرة عن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات الصادرة أمس الأول إلى أن 72.6% من سكان ألمانيا حصلوا على الحماية الأساسية الكاملة ضد كورونا، فيما حصل 46.6% على الجرعة الثالثة المهمة للحماية من الإصابة بعدوى المتحور الجديد أوميكرون.



ووصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى إلى 75% وتسعى الحكومة الألمانية إلى الوصول بهذه النسبة إلى 80% بحلول نهاية يناير الجاري لكن هذا يتطلب أن يأخذ أربعة ملايين شخص الجرعة الأولى خلال الأسبوعين المتبقيين من الشهر.



وعلى غرار العديد من الدول الغربية التي ترفض نسبة كبيرة من سكانها الاجاراءات الوقائية، شهدت مالطا أمس أكبر احتجاج حتى الآن ضد التدابير المفروضة لاحتواء فيروس كورونا مع تنظيم المئات مسيرة في فاليتا ضد التدابير الجديدة، والتي تتطلب شهادة خاصة بفيروس كورونا للدخول إلى الأماكن العامة، مثل المطاعم وصالات الأعاب الرياضية والحانات. ووفقا لبيانات وزارة الصحة شهدت مالطا إحدى أكبر عمليات التطعيم ضد كوفيد-19، وبحلول أمس تلقى قرابة ثلاثة أرباع البالغين جرعة تنشيطية من اللقاح.



هذا وكشفت الحكومة النمساوية أمس عن انتهائها من مشروع قانون التطعيم الالزامي باللقاح المضاد لفيروس (كورونا) للاشخاص فوق سن الـ18 عاما ابتداء من الشهر المقبل.



‎وذكرت الحكومة في مؤتمر صحافي انه سيتم فرض عقوبات وغرامات مالية لرافضي التطعيم تصل الى نحو 3600 يورو أي ما يعادل اربعة الاف دولار أميركي.



‎واشارت الى انه سيكون هناك استثناءات لبعض الحالات كالمرضى والحوامل والاشخاص الذين لم يحدث لهم استجابة مناعية للتطعيم ضد فيروس (كوفيد-19).



إلى ذلك، انخفضت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في أستراليا أمس، إلى أقل من 100 ألف حالة لأول مرة منذ خمسة أيام وسط توقعات بأن موجة أوميكرون قد اقتربت من ذروتها في نيو ساوث ويلز أكثر الولايات الأسترالية تضررا.



وتم تسجيل 85824 إصابة في المجمل، بانخفاض عن أعلى مستوى تم تسجيله خلال الجائحة وبلغ أكثر من 150 ألف إصابة الخميس الماضي، مع انخفاض الإصابات بشكل مطرد منذ ذلك الحين.



وقالت السلطات الصحية الأسترالية أمس الأول إن أستراليا تقترب على الأرجح من ذروة موجة أوميكرون المتحور من فيروس كورونا، لكنها حذرت من أن الإصابات اليومية ستظل قريبة من مستويات قياسية في «الأسابيع القليلة المقبلة».



من جهتها، أعلنت الصين أمس تسجيل 65 إصابة محلية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، منها أول إصابة بمتحور أوميكرون في العاصمة بكين، وذلك قبل أسابيع فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وعطلة السنة القمرية.



ويمثل هذا تراجعا في عدد الإصابات مقارنة بعدد الحالات التي تم تسجيلها قبل يوم والتي بلغت 104، بسبب انخفاض الإصابات في مدينة شيان الشمالية الغربية بعد عمليات الإغلاق الصارمة. ولكن تم تسجيل متحور أوميكرون شديد العدوى في ما لا يقل عن خمسة أقاليم وبلديات، مما أدى إلى فرض قيود في المدن لوقف انتشار المتحور فضلا عن خطورة تراجع النمو الاقتصادي المتباطئ.



وقالت السلطات أمس الأول ان بكين سجلت أول إصابة محلية بمتحور أوميكرون لشخص قام بزيارة العديد من مراكز التسوق والمطاعم في الأيام الأربعة عشر الماضية. ولم يغادر هذا الشخص المدينة منذ بداية العام الحالي.