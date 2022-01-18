عبدالعزيز الفضلي



فيما كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن نتائج طلبة الثانوية العامة لاختبارات الفصل الدراسي الأول ستعلن يوم الأربعاء 26 الجاري على موقع وزارة التربية، واصل طلبة الثانوية العامة أمس اختبارات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات مشددة تقوم بها وزارة التربية للوصول إلى بر الأمان في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي يشهدها العالم أجمع بسبب جائحة «كورونا»، وقد أدى طلبة القسمين العلمي والأدبي امتحان مادة التربية الإسلامية أمس الاثنين، بينما كان اختبار اللغة العربية لطلبة التعليم الديني على أن يكون اليوم الثلاثاء راحة.



جولة في الكنترول



وعلى صعيد عملية التصحيح، أكد النائب الأول لرئيس كنترول القسم العلمي يوسف النجار أنه تم الانتهاء من تصحيح اختبار مادة الفيزياء للصف الثاني عشر القسم العلمي، حيث بلغ عدد الطلبة والطالبات 26096 تقدم منهم عدد 24736 للاختبار وتخلف عن الحضور 1360 طالبا، بينما تم رصد 73 حالة حرمان من الاختبار.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها النجار داخل لجان التصحيح للاطمئنان على سير عمل لجان تصحيح الاختبار في الكنترول العلمي، متمنيا لأبنائه الطلبة التوفيق والنجاح.



وأشار النجار إلى أنه تم تطبيق جميع الاشتراطات الصحية اللازمة والمتبعة والتي نصت عليها وزارة الصحة من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة داخل لجان التصحيح وتوفير المعقمات والأدوات اللازمة.



وسائل وقائية



بدوره، ذكر الموجه الأول بالإنابة لمادة الاجتماعيات في منطقة الأحمدي التعليمية ومقرر مادة قضايا البيئة والتنمية المعاصرة عادل فهد المياس أن أسئلة اختبار المادة جاءت بمستوى الطالب المتوسط، مشيرا إلى عدم ورود أي اتصالات أو ملاحظات من جميع اللجان في المناطق التعليمية على الاختبار مما يدل على وضوح الأسئلة.



وأوضح المياس أنه تم البدء بتصحيح أوراق الاختبار مساء امس حيث بلغ عدد اللجان 40 لجنة تصحيح حيث سيتم الانتهاء من التصحيح اليوم ( أمس) أو غدا (اليوم) بإذن الله.

وبين أن عدد حضور الطلبة للاختبار قد بلغ 19442 طالبا وطالبة وتغيب عن الاختبار 1698 طالبا وطالبة، وبلغ عدد حالات الحرمان 157 طالبا.



وأكد المياس أنه تمت مراعاة جميع الاشتراطات الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة في لجان التصحيح، لافتا إلى أنه تم استخدام جميع الوسائل الوقائية والتي تعمل على حماية المعلم أثناء تصحيح الاختبار.



نصيحة للطلبة



من جانبها، ذكرت رئيسة لجنة ثانوية 25 فبراير للبنات نجاة تقي أن لجنة الاختبارات تضم 4 لجان تتكون من طالبات ثانوية 25 فبراير وطالبات مدرسة التوحيد الأهلية، بقسميها العلمي والأدبي وبالإضافة إلى القسم الأدبي فقط من طالبات مدرسة النجاة الأهلية، والقسم العلمي فقط من طالبات مركز أمامة بنت بشر المسائي، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الطالبات قد بلغ 207 طالبات من القسم العلمي و112 طالبة من القسم الأدبي.



وأوضحت تقي أنه تم تحقيق جميع الاشتراطات الصحية التي نصت عليها وزارة التربية قبل بدء الاختبارات من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات واستخدام المعقمات، بالإضافة إلى أن لكل طالبة أدواتها الخاصة، وذلك لتحقيق الاختبار المريح، مشيرة الى أنه لا توجد حالات غياب لاختبار امس عدا 8 طالبات من مركز أمامة بنت بشر المسائي، معلقة بأنه لم ترد أي حالة غش بجميع اللجان.



وقدمت نصيحة للطالبات بالتحلي بالدقة في قراءة أسئلة الاختبار والتمعن في الإجابة قبل البدء في الحل، متمنية للجميع التوفيق والنجاح.



اختبار «الديني»



وعلى صعيد التعليم الديني، قال مدير المعهد الديني للبنين عبدالرحمن السميط رئيس لجنة اختبارات الثانوية العامة للقسم الأدبي سلطان الزعبي أن طلبة المعهد للصف الثاني عشر بدأوا اختبار اللغة العربية (المجالات الأدبية والعروض وتاريخ الأدب)، موضحا أن لجان الاختبار تتكون من 13 لجنة للفترة الصباحية و6 لجان للفترة المسائية.



وأشار الزعبي الى أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبارات في لجنته بلغ 226 طالبا، 136 طالبا للفترة الصباحية و90 طالبا للفترة المسائية، بالإضافة إلى لجنتين خاصتين، مؤكدا حسن سير عملية أداء الاختبارات بتعاون المعلمين والإداريين مع الطلبة وسط اتباع الاشتراطات واللوائح الصحية والتباعد الجسدي الموصى بها من قبل مجلس الوزراء، متمنيا التوفيق والسداد للطلبة في الاختبارات القادمة.



وعن آراء الطلاب حول الاختبارات في التعليم الديني، قال الطالب فيصل الجنفاوي المتقدم لاختبار مادة النصوص اليوم: أن الاختبار كان سهلا ومباشرا وضمن المنهج الدراسي، والوقت المتاح كان كافيا.



من جانبه، أشار الطالب ناصر المتقدم لنفس الاختبار (نصوص) إلى سهولة الأسئلة وصياغتها بأسلوب مباشر، مشيدا بتعاون الهيئة التعليمية والإدارية بلجان الاختبار.



السويحل: أسئلة الفلسفة ستكون مباشرة ومتوافقة مع الوزن النسبي



قالت الموجهة الفنية العامة لمادة الاجتماعيات إيمان السويحل أن اختبار مادة الفلسفة سيكون في متناول المتعلم متوسط المستوى، وأن أسئلة الامتحان متنوعة وشاملة ومباشرة ومتوافقة مع الوزن النسبي سواء في الأسئلة الموضوعية أو المقالية، مشيرة إلى أن الكتاب المدرسي هو المصدر الرئيسي للدراسة، والمراجعة تكون بحل بنوك الأسئلة والتدريب على طرق أداء الامتحان بحل امتحانات سابقة عبر الموقع الرسمي للوزارة، وكذلك الموقع الرسمي للتوجيه sskuwait.net.

وأوصت السويحل أبناءنا الطلبة بضرورة التركيز والتدريب على المهارات المتعلقة بمقرر الفلسفة، وهي المهارات العليا التي تعد من الأهداف السلوكية المعرفية كمهارة إصدار حكم والتحليل والتركيب ومهارة تنمية القدرة على التعبير العلمي الدقيق والإفصاح المتكامل عن الرأي ومهارة فهم خصائص التفكير الفلسفي، وبيان دور الفلسفة في المجتمعات على مر العصور، واستخدام مهارات التفكير الفلسفي في معالجة مشكلة عامة أو حياتية.



أسئلة التاريخ من بنوك الأسئلة



ذكرت الموجهة الفنية لمادة الاجتماعيات إيمان السويحل أنه تم وضع أسئلة مادة التاريخ من المنهج الدراسي المحدد للفترة الدراسية الأولى، وفي مستوى الطالب المتوسط وبصورة مباشرة.



وشددت السويحل على ضرورة مذاكرة الدروس من الكتاب المدرسي الخاص بالمادة والتدريب على الأسئلة والمهارات الموجودة في بنوك الأسئلة، متمنية للجميع التوفيق والنجاح.



620 حالة غش حتى الآن



عبدالعزيز الفضلي



رصدت وزارة التربية ما يقارب 620 حالة غش بين طلبة الثانوية العامة في القسمين العلمي والأدبي منذ انطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي حتى اليوم الاثنين.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن كنترول القسمين تلقى محاضر الغش من قبل لجان الاختبارات في الإدارات المدرسية، مشيرة إلى انه تم إرفاق العديد من الأدوات والأجهزة مع المحاضر كالسماعات والبراشيم والهواتف والأقمشة وغيرها كدليل للغش الذي يقوم بها الطالب أو الطالبة غير أن جميع الأدوات كان الهدف منها الغش وهو الأمر الذي ترفضه التربية وتطبق عليه النظم واللوائح الخاصة بالغش.