عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب قرارا، تلقت «الأنباء» نسخة منه، بإعفاء مدير إدارة الخدمات العامة فراس كراتش من القيام بمهام رئيس لجنة إجراء المقابلات للمتقدمين للتعاقد بوظيفة عامل نظافة «ذكور» وتكليف سعد العلاطي مراقب الخدمات العامة للقيام بالمهمة بدلا منه، كما تم تكليف مراقب الخدمات العامة بمنطقة العاصمة التعليمية يوسف حاجيه نائبا لرئيس لجنة إجراء المقابلات للمتقدمين للتعاقد بوظيفة عامل نظافة «ذكور».



كما أصدر اليعقوب قرارا بإعفاء عبير الجبر مراقب التعيين في إدارة الموارد البشرية بقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري من القيام بمهام نائب رئيس لجنة إنهاء الإجراءات والتعاقد للمتقدمين للتعاقد بوظيفة عامل نظافة، وإعفاء جمال ذاير مراقب الاختيار بإدارة الموارد البشرية بقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري من القيام بمهام رئيس لجنة التنظيم والاستقبال للمتقدمين، وتكليف تركي الحميدي العتيبي رئيس قسم سكرتارية إدارة الموارد البشرية بقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بدلا منه، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار.